Seminar zur thermischen Optimierung elektronischer Systeme im HDT

27.07.2017

In Kooperation mit dem Stuttgarter Zentrum für Wärmemanagement (ZFW) findet am 26. September 2017 im Essener Haus der Technk ein Seminar statt: Wärmemanagement – Thermische Optimierung elektronischer Systeme.

Die meisten Ausfälle in der Elektrik und Elektronik haben ihre Ursache in einer zu großen Hitzebelastung der Bauelemente. Neue Technologien, wie sie zum Beispiel in Hybrid- und Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, stellen zusätzliche Anforderungen an das Wärmemanagement. Damit rückt die exakte Kenntnis der Wärmeentwicklung und der Wärmepfade in den Fokus, um die Zuverlässigkeit der Bauteile und Komponenten dauerhaft gewährleisten zu können.