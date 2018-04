Resclite Pro – Sicherheitsbeleuchtung von Zumtobel

Die neue LED-Sicherheitsleuchte 'Resclite Pro' von Zumtobel gibt neue Impulse in der Notbeleuchtung. Sie ist smart und sorgt dank neuer Linsen für mehr Flexibilität. Dabei verbindet sie funktionale Ansprüche mit optischer Zurückhaltung: Durch das unauffällige Design und eine neue Mini-Variante verschwindet sie nahezu in der Decke und wird praktisch unsichtbar.

An der Wand montiert ist eine weitere Variation, die Escape-Wall-Linse, für Treppenhäuser und Gebäude mit hohen Decken geeignet. Bei großflächigen Räumen, wie Büro- und Konferenzräumen, erhellt die Antipanic-Linse dank ihrer quadratischen Lichtverteilung bis in jede Ecke und kann somit im Gefahrenfall Panik verhindern. Zusätzlich sorgt die Spot-Optik für eine vertikale Beleuchtung von Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen.

Die Sicherheitsleuchte lässt sich an die jeweilige räumliche Umgebung und deren Anforderungen anpassen und kommt in vielfältigen Anwendungsbereichen – vom Büro über die Industrie bis hin zur Kultur – zum Einsatz. Die neue kleinere Variante Resclite mini ergänzt die Möglichkeiten zusätzlich. Dank ihres unaufdringlichen Designs fügt sich die Sicherheitsleuchte nahtlos in die Bauweise des Gebäudes ein und eignet sich somit hervorragend für Architekturprojekte.

Zwei Varianten zur Escape-/Antipanic-Linse runden die Möglichkeiten ab: Die High-Performance-Version (HP) ermöglicht erhöhte Beleuchtungsstärken oder größere Abstände zwischen den einzelnen Leuchten von bis zu 35 Metern, z. B. in weitläufigen Industrie- und Logistikhallen. Die High-Ceilings-Version (HC) kommt bei Montagehöhen von 7 bis 30 Metern zum Einsatz und versorgt damit beispielsweise Produktionsstätten und Baumärkte mit einer angemessenen Sicherheitsbeleuchtung.

Mit einer, von Zumtobel entwickeltten neuen 'Proset-Technologie' lässt sich Resclite Pro über das Smartphone via Proset-App direkt und schnell adressieren sowie konfigurieren. Verschiedene Schaltungsarten wie Dauer- oder Bereitschaftslicht und Dimmwerte können einfach über eine NFC-Schnittstelle eingestellt werden. Auch die Wartung der Notleuchte erfolgt über diese Schnittstelle. Parameter wie Temperatur und Spannung werden laufend überwacht und gespeichert. So sind alle Informationen sofort und dauerhaft verfügbar. Die Konfiguration der Resclite Pro ist auch in Projekten ohne zentrale Steuerung möglich.

Resclite Pro bietet verschiedene Montagevarianten, die sie flexibel an die Gegebenheiten anpassen lässt: Die Leuchte kann in der Decke eingebaut (Standard- und Mini-Variante) oder an die Decke angebaut werden. Neben der IP40- Variante ist die Leuchte im IP65-Gehäuse gegen Staub und Wasser geschützt und damit für industrielle Anwendungen gerüstet. Daneben ist eine diskrete Integration in Tecton- und Trinos-Lichtbandsysteme von Zumtobel problemlos möglich. Dank des drehbaren Leuchtenmoduls kann die Lichtverteilung in wenigen Sekunden an die jeweilige Gebäudesituation angepasst werden.