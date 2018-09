Anzeige

Muranoglas und Kristall: Menegario von Kappa Luce bei Kolarz

23.09.2018

Wenn Weihnachten naht, darf es auch in Sachen Lichtdesign ruhig ein bisschen mehr sein: Menegario, der neue Kronleuchter von Kappa Luce, macht Märchen- und Lichtträume wahr und ist bei Kolarz erhältlich. Eine vollendete Kombination aus Muranoglas und Kristall, atemberaubendem Design und facettenreichen Details.

Mit dem Kronleuchter Menegario präsentiert die italienischer Manufaktur Kappa Luce ein Lichtkunstwerk, das sich in moderner wie klassischer Umgebung gekonnt in Szene setzt. Es besteht aus einer märchenhaften Kombination aus Muranoglas und Kristallglas, die in traditioneller Handarbeit hergestellt wird. Für die Kreation eines Kronleuchters wie Menegario braucht es Inspiration, Erfahrung, technisch-handwerkliches Fachwissen, viel Liebe zum Detail und zwei bis drei Wochen Zeit.

Materielle Grundlage des Kronleuchters sind mundgeblasenes, gedrehtes Muranoglas in vier verschiedenen Farbtönen - Kristall, Weiß, Amber oder Blau - und von Hand geschliffene Kristalle. Die Oberfläche der Metallelemente glänzt in zwei Varianten: 24 Karat Gold oder Chrom.