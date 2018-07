Zweite Auszeichnung für das Glaselement F100 von Lamilux

25.07.2018

Erneut hat die Jury des Red Dot Awards den Rehauer Tageslichtspezialisten Lamilux ausgezeichnet. Nach dem CI-System 'Prismen-LED/Reflective' erhält nun das CI-System 'Glaselement F100' in runder Ausführung das international anerkannte Qualitätssiegel.

Das Dachoberlicht von Lamilux konnte die Jury nach mehrtägigen Tests und Evaluationen von seiner hohen Gestaltungsqualität überzeugen. Designväter des Glaselements sind Joachim Hessemer, der technische Leiter der Lamilux Tageslichtsysteme, und sein Team. Mit dem runden Element hat er "Bewährtes neu gefasst". Er bezeichnet das Glaselement F100 in runder Ausführung als "Quadratur des Kreises", denn dem Profilquerschnitt liegt eine 80 x 80 Millimeter große Fläche zugrunde.

Harmonie in der Gestaltung des Elements schafft die "Topologie" der Radien und Proportionen. Die gewählten Biegeradien der Profilgeometrie stehen im direkten Verhältnis zum Radius der lichten Dachöffnung und vergrößern sich jeweils um den Faktor 0,05. Diese wiederkehrende Gestaltungsgesetzmäßigkeit bestimmt das Design grundlegend. Ebenso wie die Structural-Glazing-Bauweise, wodurch das Glaselement ohne sichtbare Verschraubungselemente auskommt.

Das ausschlaggebende Bauteil des Oberlichts ist der runde PVC-Einfassrahmen. An der Technologie, PVC derart zu biegen und dem Rahmen gleichzeitig Stabilität zu geben, tüftelten Hessemer und sein Team monatelang – und setzten damit neue Akzente im modernen Designanspruch. Für dieses Designkonzept wurde Glaselement F100 in runder Ausführung bereits im Frühjahr 2018 mit dem German Design Award in der Kategorie "Building and Elements" ausgezeichnet.