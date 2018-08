Zvei-Wettbewerb: Die besten Smart-Home-Applikationen

31.08.2018

Innovative Projekte und kreative Ideen rund um Dienste im smarten, vernetzten Gebäude sind gefragt: Welches neue Geschäftsmodell verspricht den meisten Nutzen und überzeugt die Teilnehmer des Zvei-Kolloquiums Gebäudeautomation?

Die Jury des Wettbewerbs besteht aus rund 300 Entscheidern u.a. aus Industrie, Elektro-Handwerk, Systemintegration, Wissenschaft und Fachmedien und tagt im Rahmen eines Fachkongresses unter dem Motto "IoT – Von intelligenten Gebäuden zu smarten Services" am 30. November 2018 in Frankfurt am Main.