Zvei-Publikation: Im Smart Building stehen Nutzer im Mittelpunkt

23.03.2017

Anlässlich des Intersec Forums stellt der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (Zvei) seine aktuelle Broschüre "Smart Building: der Nutzer im Mittelpunkt" vor. Denn nicht nur das Smart Home, das vernetzte Zuhause, sondern auch das Smart Building, also das intelligente Zweckgebäude, bietet großes Potenzial für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

"Im Smart Building stehen künftig die Nutzer im Mittelpunkt", so Anke Hüneburg, Leiterin des Bereichs Energie im Zvei. "Statt gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, passt es sich den Bedürfnissen und Wünschen des Einzelnen an."

So können zum Beispiel Temperatur und Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz individuell eingestellt werden. Durch intelligente Datenanalyse kann das Gebäude außerdem den Bedarf an Verbrauchsgütern genau ermitteln und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Um sich im Gebäude wohlzuführen, müssen sich die Nutzer jederzeit unkompliziert in ihm zurechtfinden. Das smarte Gebäude stellt dafür individualisierte digitale Navigationsangebote zur Verfügung, die punktgenau ans Ziel führen. Auch die Sicherheit erhöht sich im intelligent vernetzten Gebäude, denn es schützt nicht nur passiv, sondern reagiert dynamisch auf Bedrohungssituationen wie einen erhöhten CO₂-Gehalt in der Luft.