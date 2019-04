Zumtobel unterstützt das Lernen mit "Active Light" im Klassenzimmer

5.04.2019

"Active Light" ist ein von Zumtobel entwickeltes System aus Beleuchtungselementen und Lichtsteuerung, mit dem eine Raumbeleuchtung definierten Zielen angepasst werden kann. An der Herstedlund-Schule in Albertslund, Dänemark wird das System im Schulalltag eingesetzt. Die Umsetzung und wissenschaftliche Begleitung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Universität Aalborg und weiteren Partnern.

00 Lernunterstützung per "Active Light" von Zumtobel in der Herstedlung Grundschule, Dänemark: Volle Konzentration zu Unterrichtsbeginn mit 500 lx / 5.000 K. Foto: Zumtobel. Lernunterstützung per "Active Light" von Zumtobel in der Herstedlung Grundschule, Dänemark: Angepasste Lichtleistung für die Sicht auf das Smartboard. Foto: Zumtobel. Lernunterstützung per "Active Light" von Zumtobel in der Herstedlung Grundschule, Dänemark. Warmweißes, leicht gedämpftes Licht sorgt dabei für ein entspannendes Ambiente. Foto: Zumtobel. Lernunterstützung per "Active Light" von Zumtobel in der Herstedlung Grundschule, Dänemark. Entspannung beim "Relax"-Szenario (100 lx / 3.000 K) Foto: Zumtobel.

Forscher der Universität Aalborg haben die Design-Kriterien für verschiedene Lichtstimmungen im Klassenzimmer entwickelt, die anschließend von Zumtobel umgesetzt wurden. Über drei Monate sammelten die Entwicklungspartner mithilfe der Lichtinfrastruktur und dem Lichtmanagementsystem Litecom Daten zum Einsatz des Lichts im Unterricht. Eine nun veröffentlichte Studie zeigt: "Active Light" unterstützt die Lehrer und Schüler der Herstedlund-Schule mit verschiedenen Lichtszenarien beim Lernen, es strukturiert den Unterricht und gibt Variabilität und Abwechslung im Tagesverlauf. Vier vorprogrammierte Lichtstimmungen stehen den Lehrkräften zur Verfügung: Standard:

Deckenbeleuchtung 300 lx / 3.500 K, Tafelbeleuchtung 500 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung aus

Deckenbeleuchtung 300 lx / 3.500 K, Tafelbeleuchtung 500 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung aus Smartboard:

Deckenbeleuchtung 300 lx / 3.500 K (über der Tafel ausgeschaltet), Tafelbeleuchtung 300 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung 300 lx / 4.000 K

Deckenbeleuchtung 300 lx / 3.500 K (über der Tafel ausgeschaltet), Tafelbeleuchtung 300 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung 300 lx / 4.000 K Fresh:

Deckenbeleuchtung 500 lx / 5.000 K, Tafelbeleuchtung 500 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung 42o lx / 4.000 K

Deckenbeleuchtung 500 lx / 5.000 K, Tafelbeleuchtung 500 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung 42o lx / 4.000 K Relax

Deckenbeleuchtung 100 lx / 3.000 K, Tafelbeleuchtung 300 lx / 3.000 K, Wandbeleuchtung 75 lx / 4.000 K Die Beleuchtung wurde mit Ondaria-2-Leuchten von Zumtobel realisiert.