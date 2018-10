Anzeige

Zumtobel startet Lichtpartnerschaft mit dem FC Bayern

31.10.2018

Das Innere der Allianz Arena in München wird zukünftig noch kräftiger in Rot leuchten. Dank der umfassenden Lichtkompetenz der Zumtobel Group bekommt das prestigeträchtige Stadion des FC Bayern München eine neue moderne Lichtlösung. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant.

Seit Beginn der Saison 2018/19 ist die Zumtobel Group bereits exklusiver Lichtpartner des FC Bayern München.

"Wir sind stolz darauf, als Lichtpartner des FC Bayern München eines der modernsten Stadien der Welt mit unserer Lichtlösung im Innen- und Außenbereich neu in Szene setzen zu dürfen. Die Vorgaben und Ideen des Architekten und des Lichtplaners in greifbare Produkte umzusetzen, war eine große Herausforderung, die wir dank unserer Kompetenz bei der Beleuchtung von Stadien und als Komplettanbieter erfüllen können. Wir freuen uns, die Allianz Arena in neuem Licht erstrahlen zu lassen", sagt Alfred Felder, CEO Zumtobel Group.

Die Umsetzung der Komplett-Lichtlösung für die Allianz Arena hat mit Start der Fußball-Saison 2018/19 begonnen. Die schlüsselfertige Lichtlösung für das Stadion umfasst das gesamte Projektmanagement sowie die Projektabwicklung von der Aufnahme der Dachstruktur, über die Produktion, Lieferung, und Montage bis hin zur Inbetriebnahme der Systeme.

In einem ersten Schritt wird der innere Abschlussring am Dach, mit einem imposanten Umfang von 370 Metern und in einer Montagehöhe von circa 50 Metern über dem Rasen, nahtlos mit farbigen LED-Streifen ausgestattet. Des Weiteren werden die strahlenförmig verlaufenden Fugen im Dachbereich mit farbigen LED-Linien bestückt. Alle LED-Streifen können in den RGB-Farbtönen sowie in weiß leuchten – erstrahlen sie in kräftigem FC Bayern-Rot, entsteht eine optische Verschmelzung der Zuschauertribünen mit dem lichttechnisch neu inszenierten Dachbereich.

In einer weiteren Etappe folgt die Erneuerung der Beleuchtung in den Kaskadentreppen. Dabei wird die Erstinstallation, bestehend aus Leuchten mit Leuchtstofflampen aus dem Jahre 2005, durch ein neues Beleuchtungssystem mit energieeffizienten LED-Leuchten (Slotlight infinity IP54), ersetzt.