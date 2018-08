Zumtobel saniert Beleuchtung bei Swiss Helicopter

20.08.2018

Swiss Helicopter geht mit Zumtobel Group Services (ZGS) neue Wege. Statt bei der Beleuchtungssanierung eines Hangars eine neue Lichtlösung zu kaufen, setzt das Unternehmen auf Licht als Dienstleistung: Um die optimierte Beleuchtung kümmert sich ZGS innerhalb eines Komplettpakets. So ist die Beleuchtung immer auf dem neuesten Stand – und zwar ohne Investitionshürden auf Seiten von Swiss Helicopter, sondern zu einer festen monatlichen Rate.

Die Swiss Helicopter AG ist mit 14 Standorten einer der führenden Helikoptedienste der Schweiz. Neben klassischen Transport- und Passagierflügen bietet Swiss Helicopter auch an, die alpine Schweizer Landschaft bei Rundflügen von oben zu erleben. Dabei steht Swiss Helicopter vor allem für seine Schweizer Präzision. Um dieser Mission weiter zu folgen, hat sich der Standort Bern-Belp für eine Beleuchtungssanierung im Hangar entschieden. Die neue Lichtlösung sollte den Mitarbeitern die diffizile Arbeit an den Maschinen erleichtern sowie ihnen dabei eine bessere Sicht und somit mehr Sicherheit bieten. Um die Beleuchtungserneuerung so einfach wie möglich zu gestalten, nutzte Swiss Helicopter das Licht-Vertragsangebot "Now" von ZGS: In einem flexiblen Servicevertrag zu einer fixen monatlichen Rate nimmt ZGS das Thema Licht für Swiss Helicopter komplett in die Hand. So profitiert die Helikopterfirma innerhalb der Vertragslaufzeit immer von der aktuellen Licht-Technologie inklusive aller Installations- und Wartungsaufgaben.

Ziel der Sanierung war es, mehr Licht in den knapp 650 m² großen Hangar zu bringen und es so gut wie möglich für die Arbeiten an den Helikoptern zu verteilen. Die 6,75 m hohen Decken waren dabei eine Herausforderung. Doch nicht nur die Höhe, sondern auch die Kranbahn, die an der Decke montiert ist, um größere Maschinenteile bewegen zu können, musste ZGS bei der Planung berücksichtigen. ZGS legte anhand einer Lichtberechnung neue Lichtpunkte fest. Die optimierte Lösung ermöglicht eine höhere Beleuchtungsstärke bei niedrigerem Energieaufwand (3.192 kW und 550 Lux statt bisher 6.887 kW und 280 Lux). Zum Einsatz kommt die bewährte Industrieleuchte Tectron C von Zumtobel sowie eine Lichtsteuerung für eine einfache Bedienbarkeit.