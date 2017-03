Zumtobel Group und E.Leclerc Langon starten IoT-Pilotprojekt

Der internationale Lichtkonzern Zumtobel Group startet zusammen mit dem "Hypermarkt" der französischen Einzelhandelskette E.Leclerc in Langon ein Pilotprojekt. Die Vision des "Internets des Lichts" hält damit Einzug im Einzelhandel. In Zusammenarbeit mit weiteren Partnern werden die beiden Unternehmen in Langon verschiedene IoT-Anwendungsszenarien validieren.

"Wir sind davon überzeugt, dass sich Licht perfekt als Infrastruktur für die Anwendungen des Internets der Dinge eignet. Das Internet der Dinge ermöglicht den Kunden vollkommen neuartige Erlebnisse. Darüber hinaus lassen sich den Verbrauchern noch nie da gewesene Services anbieten. Das neue Pilotprojekt E.Leclerc in Langon zeigt das umfangreiche Spektrum an Möglichkeiten auf, das sich aus einer vernetzten Beleuchtung ergibt. Die Bedeutung von Licht wird für den Handel immer wichtiger: Licht ist zum einen das Fundament für die optimale Präsentation von Waren und ermöglicht zudem Einkaufserlebnisse" fasst Stephane Vasse, Leiter IoT-Geschäftsentwicklung der Zumtobel Group, das Pilotprojekt zusammen.

"Das Besondere an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mehrerer Partner, die die gleiche Vision verfolgen: mit der Hilfe von vernetzter Beleuchtung aus konventionellen Geschäften moderne und interaktive Einkaufsorte zu machen, in denen die Kunden eine ganz neue Art des Einkaufens erleben können. Gemeinsam schaffen wir auf Basis des Internet des Lichts eine stärkere Kundenbindung und eine höhere Zufriedenheit der Käufer", beschreibt Alain Laffourgue, Geschäftsführer der E.Leclerc Langon, die Kooperation und das Projekt.

Die IoT-Anwendungsfälle bieten Einzelhändlern die Möglichkeit, sich mit ihren Kunden zu "vernetzen" und gleichzeitig die Digitalisierung einen wesentlichen Schritt voranzutreiben. Mit den neuen Dienstleistungen und deren Benutzerfreundlichkeit durch das Internet des Lichts bekommt der Handel Mittel an die Hand, mehr mit seinen Kunden zu interagieren als je zuvor.

Es braucht innovative Konzepte, die für eine optimale Shopping-Atmosphäre in den Geschäften sorgen. Das umfasst Leistungen wie die Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Parkplatz oder einem bestimmten Bereich im Supermarkt, zusätzlicher Produktinformationen, der Möglichkeit, auf Wunsch eine persönliche Beratung zu erhalten sowie die Anzeige von Produktempfehlungen und Sonderangeboten in Echtzeit auf dem Smartphone.

Einbindung der vorhandenen Beleuchtung reduziert die Investitionskosten Die vorhandene Beleuchtungsinfrastruktur kann ganz einfach dazu verwendet werden, neue Anwendungen wie beispielsweise standortbezogene Dienste umzusetzen. Das sorgt nicht nur für eine Reduzierung der erforderlichen Investitionskosten, sondern gewährleistet zudem eine schnelle Investitionsrentabilität. Das komplette Gebäude und die Außenbereiche werden nicht nur mit einer optimalen und energieeffizienten Beleuchtung ausgestattet.

Gleichzeitig stellt die Licht-Infrastruktur die Grundlage für neue datenbasierte Dienste dar, beispielsweise durch Technologien wie Bluetooth- Beacons, die in die Beleuchtungskörper von Zumtobel und Thorn integriert sind. Durch die integrierten Beacons kann der Kunde über die Kunden-App seinen aktuellen Standort ermitteln. Zugleich ist E.Leclerc Langon in der Lage, neue Services wie zum Beispiel Push-Nachrichten in Echtzeit anzubieten: Die Kunden erhalten auf sie zugeschnittene Angeboten, die auf seinen Vorlieben oder dem aktuellen Standort des Kunden im Geschäft basieren. Darüber hinaus können Kkunden mit der App verfügbare Parkplätze ausfindig machen oder nach dem Einkauf wieder zurück zu seinem Auto finden.

"Die Herangehensweise der Zumtobel Group an das Thema IoT, gemeinsam mit verschiedenen Partnern eine Gesamtlösung zu schaffen, die unsere Kunden und uns selbst in den Mittelpunkt stellt – ist der einzige Weg, damit aus einer Vision ein echter Mehrwert wird," erklärt Alain Laffourge, Geschäftsführer von E.Leclerc Langon. "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kooperation in den kommenden Monaten fortzusetzen und dabei den Nutzen der Use Cases zu validieren und quantitativ genauer zu bestimmen."