Zumtobel Group als Lichtpartner des Hahnenkamm-Rennens

23.01.2017

Für ein Wochenende im Jahr ist Kitzbühel das Mekka des Wintersports. Es ist der Höhepunkt der alpinen Weltcup-Saison. Vom 20. bis 22. Januar 2017 war es wieder soweit. Die Besucher durften sich auf spannende Wettkämpfe beim Hahnenkamm-Rennen und unterhaltsame Stunden im Kitz Race Club freuen, den die Zumtobel Group bereits zum dritten Mal mit innovativen Beleuchtungslösungen in Szene gesetzt hat.

Einige der eingesetzten Lichtlösungen wurden exklusiv für den Kitz Race Club entwickelt. So zum Beispiel die zwölf Lüster, bestehend aus jeweils sieben Glasröhren, im Herzstück der zentralen Event-Location, dem großen Festsaal. Die Sonderleuchten können jederzeit flexibel in die Lichteffekte der Bühnenshow integriert werden, so auch beim traditionellen Galaabend.

Ebenfalls eine Sonderanfertigung für das Hahnenkamm-Rennen waren die 16 Kitz-Race-Stelen zur Außenbeleuchtung des Eingangsbereichs. Sie kamen beispielsweise als Lichtspalier am Galaabend zum Einsatz. Contrast-2- LED-Fluter in RGB-Ausführung von Thorn sorgten zudem an der Außenfassade für optische Akzente. Die Fluter wurden jeweils am Fuß tragender, senkrechter Streben des Gebäudes befestigt.

Karl-Heinz Rüf, Projektleiter "Hahnenkamm-Rennen" der Zumtobel Group, sagte im Vorfeld des Events: "Mit den Lichtlösungen für den Kitz Race Club leisten wir auch 2017 wieder unseren Beitrag zum Hahnenkamm-Rennen. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere langjährige Partnerschaft mit dem Hahnenkamm-Rennen fortsetzt. Der Weltcup in Kitzbühel ist ein international viel beachtetes Wintersport-Event und für uns eine wichtige Präsentationsplattform. Mit der Beleuchtung der zentralen Event-Location zeigen wir publikumswirksam, was im Bereich von Innen- und Außenbeleuchtung möglich ist. Hierbei kommen mit Zumtobel und Thorn zwei starke Marken der Zumtobel Group zum Einsatz. Damit präsentieren wir uns 2017 erneut als leistungsstarker Full-Service-Anbieter und langjähriger zuverlässiger Partner des Hahnenkamm-Rennens."