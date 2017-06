Zumtobel Group erzielt Verdopplung des Jahresergebnisses

29.06.2017

Im Geschäftsjahr 2016/17 hat die Zumtobel Group eine deutliche Verbesserung ihres Ergebnisses erzielt und konnte das Jahresergebnis mit 25,2 Mio € gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Während die Profitabilität gesteigert werden konnte, wurde der Umsatz von negativen Währungseffekten und einem herausfordernden Branchenumfeld belastet.

"Das zurückliegende Geschäftsjahr war für die Zumtobel Group sehr erfolgreich. Wir sehen deutlich, dass wir mit den Maßnahmen zur Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit auf dem richtigen Weg sind. Die umfassenden Restrukturierungen der vergangenen Jahre haben dazu beigetragen, dass wir unsere Profitabilität signifikant steigern konnten. Ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/17 war die Markteinführung von Zumtobel Group Services (ZGS). Damit positionieren wir den Konzern als ganzheitlichen Anbieter von Lichtlösungen und software-orientierten Services. Wir sind überzeugt, dass wir ein stabiles Fundament für profitables Wachstum gelegt haben und vor allem auch dank des Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Wachstumsziele erreichen werden", sagt Ulrich Schumacher, CEO der Zumtobel Group.

Die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2016/17 wurde durch deutlich negative Währungseffekte im Ausmaß von 39,0 Mio € beeinflusst, welche vor allem auf die Aufwertung des Euro gegenüber dem britischen Pfund zurückzuführen sind. Eine weitere Belastung stellen die fehlenden Umsatzbeiträge aus dem Verkauf des Geschäfts mit Werbebeleuchtung ("Signage") im November 2015 dar. Dementsprechend sank der Gruppenumsatz im Vergleich zum Vorjahr in einem herausfordernden und von hoher Volatilität geprägten Branchenumfeld um 3,9% auf 1.303,9 Mio € (Vorjahr 1.356,5 Mio €). Der Umsatz mit LED-Produkten entwickelt sich nach wie vor dynamisch und steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 % auf 960,0 Mio € (Vorjahr 860,3 Mio €). Der LED-Anteil am Gruppenumsatz erhöhte sich damit innerhalb von 12 Monaten auf 73,6% (Vorjahr 63,4%).



Das wichtigste Highlight im Hinblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr ist die Ertragsentwicklung: Das um Sondereffekte bereinigte Gruppen-Ebit verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerem Umsatz um 23,4% von 58,7 Mio € auf 72,4 Mio €. Die Umsatzrendite stieg entsprechend von 4,3% auf 5,6%. Der Jahresgewinn konnte gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden und stieg von 11,9 Mio € auf 25,2 Mio €. Die Maßnahmen zur Optimierung des globalen Werksverbundes der Zumtobel Group haben maßgeblich zur gestiegenen Profitabilität des Lichtkonzerns beigetragen. Die geplante Errichtung des neuen Werk in Serbien wird diese Entwicklung künftig weiter unterstützen.

Sehr erfreulich ist auch die signifikant positive Entwicklung beim Free Cashflow. Durch ein konsequentes Arbeitskapitalmanagement, geringere Investitionstätigkeit sowie ein besseres operatives Ergebnis konnte ein positiver Free Cashflow von 69,4 Mio € erreicht werden (Vorjahr 49,8 Mio €). Vor diesem Hintergrund schlägt der Vorstand dem Aufsichtsrat des Unternehmens und in Folge der Hauptversammlung am 21. Juli 2017 die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2016/17 in Höhe von 0,23 € je Aktie (Vorjahr 0,20 €) vor.

Im globalen Vergleich zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen in den Regionen. In Benelux & Osteuropa, in den Ländern Österreich, USA, Großbritannien und Italien konnten sehr erfreuliche Umsatzsteigerungen erzielt werden. Demgegenüber standen deutliche, größtenteils marktbedingte Rückgänge in Australien, Frankreich, der Schweiz und insbesondere dem Mittleren Osten. Daraus ergibt sich im Leuchtensegment (Marken acdc, Thorn, Reiss, Zumtobel) ein Umsatz von 999,9 Mio € (Vorjahr 1.028,4 Mio €, minus 2,8 %).