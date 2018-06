Zumtobel Group eröffnet Lichtzentrum in Wien

18.06.2018

Im Mai hat Zumtobel Group ihr neues Lichtzentrum im IZD-Tower in der Wagramer Straße in Wien eingeweiht. Der internationale Lichtkonzern zeigt in den neuen Räumlichkeiten sein breites Portfolio im Bereich der professionellen Beleuchtung samt zugehöriger Dienstleistungen und macht Licht in seinen vielfältigen Anwendungsbereichen erlebbar. Das Lichtzentrum auf rund 250 Quadratmetern entstand in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta.

00 Das offene Raumkonzept entstand in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta. von links: Patrick Lüth, Snøhetta Gudrun Schach, Brand Manager Zumtobel DACH Im Licht-Erlebnisraum wird Licht als Werkstoff und als reine Materie völlig markenneutral gezeigt. Temporär und aktuell in der Ausstellung findet sich das Zumtobel Masterpiece des US-amerikanischen Stararchitekten Daniel Libeskind.

Die Zumtobel Group ist im IZD-Tower bereits mit einem rund 70-köpfigen Vertriebsbüro vertreten. Der Standort wurde nun durch den neuen Schauraum im selben Gebäude erweitert. 2014 hatte die Zumtobel Group ihr altes und damals vom Vertrieb räumlich getrenntes Lichtforum in der Jasomirgottstraße geschlossen. Ziel war es, einen neuen Standort zu finden, der Schauraum und Vertriebsbüro vereint und zugleich die Präsenz aller Marken der Unternehmensgruppe ermöglicht. Mit dem Mehrmarkenansatz am neuen Standort können Synergien für den Kunden vorteilhaft genutzt werden. "Wir freuen uns sehr, mit unserem neuen Lichtzentrum wieder näher am Kunden zu sein und unsere Präsenz in Wien und Umgebung zu verstärken. Wir nutzen die Möglichkeit, alle unsere Marken und die Servicekompetenz der Zumtobel Group unter einem Dach zu präsentieren. Das gestalterische Konzept und die finalen Räumlichkeiten begeistern und laden ein, Licht zu sehen, zu fühlen und zu erleben", so Heinrich Sachs, Geschäftsführer Vertrieb Österreich, am Standort Wien.