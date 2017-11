Zumtobel-Geschäftsbericht von Yung Ho Chang gestaltet

7.11.2017

Der Geschäftsbericht 2016/2017 mit dem Titel "Der kleine Detektiv: Die Suche nach dem Buch" entspringt der kreativen Feder von Yung Ho Chang, chinesischer Architekt und Professor am MIT – Massachusetts Institute of Technology.

"Der Geschäftsbericht der Zumtobel Group präsentiert die Marken des Konzerns in neutraler aber hervorragender Weise, eingebettet in eine faszinierende Interpretation des Thema Lichts. Jedes Mal werden wir aufs Neue überrascht, wie der Künstler, Architekt oder Designer mit dem Thema Licht umgeht. Für diese Ausgabe ist es dem chinesischen Star Architekten Yung Ho Chang gelungen, ein ganz persönliches Werk zu schaffen, welches die Transformation des Raumes durch Licht und Schatten in Handzeichnungen darstellt", so Karin Zumtobel, Verantwortliche für Kunst und Kultur bei der Zumtobel-Gruppe.

Licht hat die Fähigkeit, Räume zu verändern. Für den aktuellen Geschäftsbericht der Zumtobel Group hat sich Chang intensiv mit dem Wechselspiel von Hell- und Dunkelzonen in Räumen auseinandergesetzt. Die Grundlage dafür schafft die Geschichte "des kleinen Detektivs" aus Changs Kindheit, die der Vater, ebenfalls ein Architekt, seinen Kindern immer erzählte. Sie prägte Yung Ho Changs literarische Vorliebe für Detektivromane nachhaltig.

"In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder versucht, den kleinen Detektiv neu zu erfinden", so Chang. "Gleichzeitig prägt mich meine große Faszination für den bildhaften Raum und die Zentralperspektive. In diesem Buch habe ich beides kombiniert – offensichtlich."

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht ist ein sehr persönliches Buch entstanden, das bereits auf den ersten Blick durch seine hochwertige Materialität und seine besondere Beschaffenheit und Haptik besticht. Inhaltlich stehen Changs handgemalte Zeichnungen und Fotografien seiner eindrucksvollen Gebäude im Mittelpunkt und erzählen die Geschichte des "kleinen Detektivs", der auf der Suche nach einem Buch etwas über das Verhältnis von Licht und Raum erfährt.

Yung Ho Chang leitet gemeinsam mit Lijia Lu das unabhängige Architekturstudio Atelier Feichang Jianzhu (FCJZ) mit Sitz in Peking und Shanghai und gilt als Pionier der zeitgenössischen chinesischen Architektur. Chang war außerdem Dozent an mehreren Architekturhochschulen und hält derzeit eine Professur an der Tongji Universität, der Universität Peking und am MIT inne. Seine Architekturprojekte

weisen eine hohe intellektuelle Qualität auf und vermitteln zwischen Tradition und Moderne.