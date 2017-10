Zumtobel beleuchtet 'Urban Nation' in Berlin

30.10.2017

Fassaden werden zu Leinwänden, ein Innenhof zum temporären Ausstellungsraum, Workshops und Veranstaltungen schaffen einen kreativen Dialog: Das Konzept des Berliner 'Urban Nation Museum for urban contemprary Art' fasziniert mit facettenreicher Kunst in außergewöhnlicher Architektur. Im gesamten Museum kommt ein differenziertes Beleuchtungskonzept von Zumtobel zum Einsatz.

Am 16. September 2017 lud das Urban Nation Museum unter der Künstlerischen Leitung von Yasha Young zu einer zweitägigen Eröffnungsfeier ein. Unter dem Motto „Unique. United. Unstoppable.“ zeigte das Museum zeitgenössische urbane Kunst nationaler und internationaler Künstler. Für den Bau des Museums wurde ein Altbau, ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus aus der Gründerzeit, in Berlin-Schöneberg durch die Architektengruppe Graft auf innovative Weise umgebaut.

Entstanden ist ein ganzheitlich aufgestelltes Zentrum für urbane, zeitgenössische Kunst, ein kreativer Ort für Künstler, der Raum für Ausstellungen, Workshops, Debatten, crossmediales Arbeiten und Archivierung bietet. Um ihre volle Wirkung zu entfalten, bedurfte die Umsetzung der Planung einer kundenorientierten Lichtlösung. Bei deren Realisierung kam Zumtobel mit einem maßgeschneiderten Angebot zum Zuge.

Urban Nation ist eine Initiative der Stiftung 'Berliner Leben', die 2013 von der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Gewobag gegründet wurde. Bereits in der Vergangenheit arbeitete Urban Nation mit Künstlern aus aller Welt zusammen, darunter Shepard Fairey, D*Face, Maya Hayuk, Cyrcle., Word To Mother, Miss Van, The London Police, Herakut, Snik und Evoca 1.

Durch das Museum entsteht eine Plattform für urbane Kunst von internationaler Strahlkraft. Die Kunstform der Urban Contemporary Art findet somit ein Sprachrohr und wird gleichzeitig für Besucher und Bewohner des Quartiers zugänglich gemacht. Dies wurde bereits bei der Eröffnung gelebt: Während des zweitägigen Quartierfests lud das Museum zu einem öffentlichen Diskurs zwischen Stadt, Künstlern, Bewohnern und Passanten.

Bei der Umgestaltung des Innenraumes haben die Architekten Stilelemente aus dem 19. in das 21. Jahrhundert übersetzt: Enfiladen von Räumen, wie in repräsentativen, barocken Schlössern anzufinden, erzeugen ein Gefühl von Weite. Dabei entwickeln sich die Räume in ihrer Höhe sogar über zwei Geschosse, was eine unerwartet großzügige Raumwahrnehmung hervorruft und in der künstlerischen Gestaltung vielfältige Möglichkeiten erlaubt.