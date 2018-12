Zumtobel beleuchtet den Neubau der Kunsthalle Mannheim

Kunst mit Licht in Szene zu setzen ist ein Spezialgebiet von Zumtobel. Eine individuell angepasste und hochwertige Lichtlösung hilft nicht nur, Kunstwerke zu bewahren, sondern ebenso das Ausstellungskonzept und die Architektur des Museums zu unterstreichen. Genau dies ist in der Kunsthalle Mannheim in enger Zusammenarbeit mit a·g Licht geschehen. Die Kunsthalle ist der größte Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland der letzten Jahre. Als Kulturtempel der urbanen Zukunft Mannheims bildet der Entwurf des Architekturbüros gmp – Architekten von Gerkan, Marg und Partner eine elegante "Stadt in der Stadt".

00 Lichttechnisch ist die Kunsthalle Mannheim für künftigen Sonderausstellungen optimal ausgestattet, wie beispielsweise die erste große Themenausstellung, die am 11. Oktober 2018 eröffnet wurde: "Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie". Foto: Zumtobel Ins richtige Licht gesetzt werden die Räumlichkeiten durch eine ausgeklügelte Lichtlösung, die vom Lichtplanungsbüro a·g Licht ausgearbeitet wurde. Foto: Zumtobel Die Weite der Räume der Kunsthalle Mannheim und besonders das 22 Meter hohe, von Tageslicht durchflutete Atrium stellen besondere Ansprüche an die Beleuchtung. Foto: Zumtobel Die Ausstellungsstücke sowie das Atrium selbst werden mit Arcos 3 LED xpert-Strahlern von Zumtobel ins rechte Licht gerückt. Foto: Zumtobel

Als wichtiger Aspekt des kuratorischen Konzepts beeinflusst Licht maßgeblich die emotionale Wahrnehmung von Architektur und Kunst. Es unterstützt die Intention, sinnliche Zugänge zur Kunst zu schaffen. Der vordergründig schlicht wirkende Neubau der Kunsthalle Mannheim, der nach drei Jahren Bauzeit in großem Rahmen feierlich eröffnet wurde, beherbergt ein radikales Museumskonzept. Ein Konzept, bei welchem die Emotionen hinter den Kunstwerken eine große Rolle spielen. Das 68,3 Millionen Euro-Gebäude gilt als derzeit größter Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland – mit knapp 90.000 Besuchern in den ersten drei Monaten. Aber nicht nur die außergewöhnliche Idee des Museums zieht die Menschen an, auch die einzigartige Architektur überzeugt: Die Kunsthalle Mannheim ist eine "Stadt in der Stadt", bei der insgesamt zehn Kuben in sieben Ausstellungshäusern die Besucher zur Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Facetten der Kunst einladen. Die Weite der Räume und ganz besonders das 22 Meter hohe, von Tageslicht durchflutete Atrium stellen besondere Ansprüche an die Beleuchtung. Ins richtige Licht gesetzt werden die Räumlichkeiten mit 13.000 m² Nutzfläche durch eine ausgeklügelte Lichtlösung, die vom Lichtplanungsbüro a·g Licht ausgearbeitet wurde. Die Entscheidung, Zumtobel in dieses Beleuchtungskonzept zu integrieren, traf Daniel Walden von a·g Licht nicht nur aufgrund der langjährigen engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen:

"Zumtobel überzeugte durch ein hohes Maß an Lichtkomfort und Lichtqualität sowie durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör, um die Lichtintensitäten und die sich wechselnden Anforderungen an die Exponat-Beleuchtung passgenau verändern zu können. Denn es ist genau das, was das Museumskonzept 'Museum in Bewegung" benötigt – Flexibilität und Anpassungsfähigkeit", so Daniel Walden zur Zusammenarbeit.