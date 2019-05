Zumtobel beleuchtet den Kunstraum Bellas Artes Outpost in Manila

16.05.2019

Im Jahr 2013 von Kuratorin Jam Acuzar ins Leben gerufen, hat sich die Stiftung Bellas Artes Projects zu einer bedeutenden Kunst- und Kulturstütze in der Provinz Bataan entwickelt. Mit dem Ziel, den Diskurs zwischen philippinischen Künstlern, Publikum und der internationalen zeitgenössischen Kunstszene voranzutreiben, eröffnete Jam Acuzar 2017 die gemeinnützige Ausstellungsfläche Bellas Artes Outpost in Manila. Zumtobel unterstreicht die modernen, teils experimentellen Kunstwerke mit einer flexiblen Lichtlösung, die die Werke – je nach Wunsch des Künstlers – auf individuelle Weise inszeniert.

Kuratorin Jam Acuzar hatte schon früh die Vision, einen Ort zu schaffen, der Kunst allen Menschen zugänglich macht. Im Vordergrund soll nicht die Sammlung oder der Verkauf, sondern der Dialog und die öffentliche Zugänglichkeit der Kunst stehen. Mit der gemeinnützigen Ausstellungsfläche Bellas Artes Outpost in Manila hat sie einen Raum geschaffen, in dem junge Künstler ihre Werke präsentieren und mit der Wirkung ihrer Exponate experimentieren können. Die Kunstwerke bleiben dabei jederzeit im Besitz der Künstler, sie werden weder zum Verkauf angeboten noch fließen sie in eine Sammlung ein.

Ausgestellt werden unter anderem Exponate von Cian Dayrit und Alwin Reamillo – beides philippinische, interdisziplinär arbeitende Künstler. Ob Malerei, Skulptur oder Installation: Cian Dayrit erforscht historische Spuren und erschafft Spannungsfelder zwischen Fakt und Fiktion. Alwin Reamillo setzt sich mit den Themen Mobilität und Transkulturalität auseinander und beleuchtet diese in Form von Malereien, Fotografien, Collagen, Skulpturen und Multimedia-Installationen. Neben philippinischen Künstler sind aber auch Werke von internationalen Künstlern wie Paul Pfeiffer und Michael Lin im Bellas Artes Outpost zu sehen.