Zumtobel auf dem Salone del Mobile in Mailand

30.03.2017

Zumtobel ist dieses Jahr mit vier kreativen Lichtlösungen für verschiedene Installationen im Rahmen des Salone del Mobile 2017 in Mailand vertreten.

1. Künstlerische Installation von Diller Scofidio + Renfro im Palazzo Litta im Rahmen der Veranstaltung "A Matter of Perception: Linking Minds" des Damn° Magazines und Mosca Partners, Corso Magenta 24

Die räumliche Installation des interdisziplinären New Yorker Designstudios Diller Scofidio + Renfro (DS+R) bespielt den Hof des Palazzo Litta mit einem der grundlegendsten Elemente der Architektur – dem Dach – um einen Raum unter freiem Himmel zu schaffen. Der Baldachin besteht aus 300 Jeans, die von den Künstlern in einen völlig neuen Kontext überführt werden. Die Jeans als Alltagsgegenstand wird von DS+R von ihrem ursprünglichen Zweck entfremdet, indem sie symbolisch vom menschlichen Körper gelöst und als architektonisches Gestaltungsmittel eingesetzt wird.

In einem modernen Ansatz, eingefangen in dem Kontext des monumentalen Klassizismus, verbindet der Baldachin die kollektive und die individuelle Dimension des urbanen Lebens. Die Zumtobel Group, die bereits für ihren aktuellen Geschäftsbericht 2015/16 "Blue Hour – Blaue Stunde" eng mit DS+R zusammengearbeitet hat, kreierte dafür eine bemerkenswerte Lichtlösung: Während zwölf Pylas-Außenleuchten die Installation im farblichen Wechsel von unten beleuchten, werden die Wände des Innenhofes mit Arcos-Strahlern in einer Farbtemperatur von 3.000 K exakt und ohne Streulicht ausgeleuchtet.

Ausstellungseröffnung: 03. April, 15:00 – 19:00 Uhr

Interview mit Jürg Zumtobel und DS+R-Gründungsdirektorin Elizabeth Diller: 04. April, 16:30 Uhr

2. Ausstellungsraum von Sawaya & Moroni, Via Manzoni 11

Die Architekten und Designer William Sawaya und Paolo Moroni präsentieren ihre neue Möbel-Kollektion, die Zumtobel als langjähriger Partner des italienischen Herstellers mit einer maßgeschneiderten Lichtlösung inszeniert. Die Zumtobel-Referenstücke "LQ by Hani Rashid" und "VorteXX by Zaha Hadid" sind die Besonderheit der Lichtlösung und bieten einen spektakulären Blickfang im Ausstellungsraum. Die Kollektion von Sawaya & Moroni sowie Möbel weiterer Hersteller werden außerdem mit Supersystem und Iyon-Strahlern ins richtige Licht gerückt: Die kleinen, dezenten Spots garantieren eine fokussierte Beleuchtung der einzelnen Möbel, abgestimmt mit einer passenden Farbtemperatur zwischen 2.800 und 4.000 Kelvin, um Struktur und Qualität des jeweiligen Materials optimal zu betonen.

Mit den Seite freistehenden Medienwänden Cielos, die ein wechselndes Lichtspiel zeigen, wird zudem eine ansprechende Atmosphäre im Raum geschaffen.

Ausstellungseröffnung : 03. April, 19:00 – 21:00 Uhr