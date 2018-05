Zertifizierte Reinraumleuchte von Regiolux

23.05.2018

Die neue LED-Leuchte "Protection IPA" von Regiolux erfüllt die ISO-Klasse 1 nach DIN EN ISO 14644-1 und damit die höchsten Anforderungen an Luftreinheit. Gefertigt werden die Leuchten nach den Richtlinien der Qualitätssicherung GMP (Good Manufacturing Practice).

Die Leuchte erhielt das Zertifikat "Fraunhofer Tested Device", ein international renommiertes Prüfzeichen für Reinheitstauglichkeit. Sie ist damit universell einsatzfähig – sei es in Fertigungsbereichen von Mikroelektronik, in der Medizintechnik, in der Lebensmittelindustrie oder in Forschung und Entwicklung.

Bauform und Schutzart der Leuchte sind so angelegt, dass sie wenig verschmutzen kann. Sie ist reinigungsfreundlich, resistent gegenüber vielen chemischen Stoffen und besitzt eine geeignete Oberfläche zur Vermeidung mikrobieller Kontaminationen des Endprodukts. Die Einbauleuchte mit Microprismenscheibe erzielt eine hochwertige Lichtqualität mit einer Leistung von 4.200lm (Lichtfarbe 840 neutralweiß, Ra > 80) und eignet sich dank guter Entblendung für moderne Bildschirmarbeitsplätze. Ihre Effizienz liegt bei 112 lm/Watt.

Sie ist mit zusätzlicher deckenseitiger Abdichtung ausgestattet. Die Leuchte lässt sich in Systemdecken mit sichtbaren T-Schienen, in verdeckt symmetrische und in ausgeschnittene Decken einbauen. Wahlweise ist sie in quadratischer (600er bzw. 625er Module) und in rechteckiger Bauform erhältlich. Außerdem gibt es im gleichen Design eine Anbau-Variante (5.000lm) mit geeister Scheibe für die anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung.