Zaha Hadid, Nasa und Philips eröffnen die erste 'Trends in Lighting'

26.09.2017

Trends in Lighting (TiL), das internationale Smart Lighting Forum mit angegliederter Ausstellung, geht im September in die erste Runde. Die TiL 2017 erwartet 2.000 Besucher und beeindruckt mit Vortragenden von Topunternehmen wie etwa Zaha Hadid Architects, Philips Lighting, Osram und der Zumtobel Group, welche auch Hauptsponsor der Veranstaltung ist.

Trends in Lighting wurde ins Leben gerufen, um die zentralen Fragen und Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Human Centric Lighting, Connected Lighting, Smart Controls, IoT und Light as a Service, zu diskutieren und live zu erleben. Architekten, Lichtberater, Lichtdesigner, IT/IoT System-Integratoren und Leuchtenhersteller werden an der 3-tägigen Veranstaltung teilnehmen. TiL 2017 bietet eine Licht-Erlebniswelt, bei der gemeinsam die Lücken zwischen Anwendung, Design und Technologie geschlossen werden soll.

Human Centric Lighting: Inspiration für erste Dialoge bietet der Vortrag eines Nasa-Partners und prämierten 'Helden für Nachhaltigkeit im Jahr 2016', Fred Maxik. Herr Maxik ist Inhaber von über 100 Patenten und Produktentwickler im Bereich Licht und Gesundheit bzw. Licht und Pflanzenbau. Unter dem Vortragstitel "Light Centric Humans" begibt er sich mit seinen Zuhörern auf eine Reise durch den Wandel der Beleuchtung.

Sicherheitstechnik: Connected-Lighting- Systeme und die fortschreitende Digitalisierung stellen Systementwickler vor neue Herausforderungen, um ihre Anwendungen sicher vor Hackerangriffen zu schützen. Bei der Live-Hacking Demonstration "Lighting Up the Dark Corners of the Internet of Things" wird erlebbar, wie Sicherheit in vernetzte Lichtsysteme gebracht werden kann.

TiL Awards: Zum Auftakt der Trends in Lighting wird eine Auszeichnung für herausragende Lichtlösungen vergeben, die sowohl Einzigartigkeit, Nachhaltigkeit und höchste Qualität in sich vereinen.