XR-Leuchtenserie von Bäro: Leistung, Licht- und Designqualität

22.08.2017

Planer und Anwender benötigen professionelle Werkzeuge zur Beleuchtung: Abgestimmt auf Format, Dimension und Anspruch jedes individuellen Shopdesign-Projekts. Die neue XR-Leuchtenserie von Bäro umfasst Strahler, Halbeinbauleuchten und Pendelleuchten mit sehr kompakten Abmessungen und hochwertigem Design, die bei Leistung, Lichtqualität und Vielseitigkeit punkten.

Der modulare Aufbau der Elektronik ist bereits auf zukünftige Erweiterungen wie Sensor- oder Übertragungstechniken ausgelegt. Wichtige Details für den Einsatz im Handel sind der große Dreh- und Schwenkbereich durch den neu konstruierten Haltearm aus Aluminium-Druckguss sowie die Möglichkeit, die Strahler auch an senkrechten Stromschienen zu montieren – zum Beispiel in Schaufenstern.

Aber nicht nur der Leuchtenkopf mit lediglich 90 mm Durchmesser bietet viel Lichtqualität aus kleinstem Volumen, auch die neu entwickelte Treiberelektronik ist im Format auf das kompakte Leuchtendesign abgestimmt. Sie findet beim Strahler Ontero im neu gestalteten Poweradapter Platz, der in der 34-Watt-Ausführung mit einem Potentiometer zur individuellen Einstellung der Helligkeit ausgestattet ist. Bei allen Ausführungen der Leuchtenserie gewährleistet die thermische Trennung zwischen Leuchtenkopf und Treiber gute Betriebsbedingungen für die jeweiligen Bauteile.

Der kompakte Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, der hochwertiges Design mit hervorragendem LED-Wärmemanagement vereint, ist das gemeinsame Designelement, welches die verschiedenen Varianten der Leuchtenserie XR als Familie prägt. Zu der Leuchtenserie gehören der Ontero-Strahler zur Stromschienenmontage, die Halbeinbauleuchte Intara und die Pendelleuchte Pendiro . Sie verbinden innovative Technologien wie die Hybrid-LED-Lichttechnik für hochwertige Lichtqualität mit einer zeitgemäßen, attraktiven Form und einer breiten Auswahl an Lichtverteilungen sowie LED-Standard- und Speziallichtfarben.

Die Halbeinbauleuchte Intara besitzt eine leicht konkav geformte Deckenarmatur: Für eine geringfügig zurückgesetzte Position des Leuchtenkopfs bei zugleich minimierter Einbautiefe. Die Armatur besteht aus hochwertigem Aluminium-Druckguss und lässt sich werkzeuglos montieren. Bei den Pendelleuchten Pendiro bietet Bäro zusätzlich zu den Varianten Deckenanbau und Stromschienenmontage ebenfalls die Deckenarmatur der Intara zum Einbau an.

Als Stromzuführung wird bei allen drei Varianten der Pendiro ein elegantes, transparentes Koaxialkabel eingesetzt. Bei den Ausführungen zum Deckenaufbau oder Einsatz am 3- Phasen-Adapter nimmt der Baldachin nicht nur die Treiberelektronik, sondern bei Bedarf auch überschüssiges Pendelkabel auf – so lässt sich die Höhe der Abhängung reversibel von 2.000 mm bis 1.000 mm einstellen.

Die Leuchtenserie ist in den Standardfarben Stratoschwarz und Stratoweiß erhältlich. Für individuelle Akzente im Shopdesign können die Pendelleuchten auf Wunsch sowohl in Sonderfarben nach RAL oder NCS lackiert als auch mit charaktervollen metallischen Trend-Oberflächen wie Kupfer, Gold oder Nickel veredelt werden.

Bäro bietet die Leuchtenserie XR mit fünf verschiedenen Lichtverteilungen an. Die Charakteristiken NarrowSpot, Spot und Medium sind dabei mit der neuen LED-Hybrid-Lichttechnik ausgestattet – eine Kombination aus Alu-Reflektoren mit Linsen aus Silikon. Die präzisen, hochtransparenten und hitzebeständigen 3D-Silikonlinsen bewirken einen besonders ausgewogenen Kontrast zwischen dem Schwerpunkt und dem Hof des Lichtkegels: Weniger Licht wird direkt abgestrahlt und bis zu 50% mehr Licht gelangt kontrolliert über die Reflektorfacetten auf die Zielfläche. Ergänzt durch die breit strahlenden Lichtverteilungen Flood und Oval-Basic entsteht so ein umfangreiches, hochflexibles System, mit dem Planer und Anwender individuelle Beleuchtung effizient, effektiv und emotional gestalten können – bei einer einheitlichen, hochwertigen Anmutung der einzelnen Leuchten.

Die LED-Module mit den Leistungsstufen 15 W, 23 W und 34 W erreichen eine Lichtausbeute bis zu 142 lm/W und Nutzlichtströme bis zu 3.940 lm. Durch das Angebot von Bäro, für diese Produktfamilie zusätzlich zu den vier Standardlichtfarben von 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K und 4.000 K auch die farbintensivierenden LED-Spektren "Pearl White", "Be Color" und "Be Cool" anzubieten, lässt sich mit der XR-Serie für eine große Spannbreite an Projekten eine individuelle Licht- und Farbbalance umsetzen. Auf den Einsatz mit modernem Lichtmanagement sind die XR- Leuchten ebenfalls vorbereitet: Sie sind wahlweise dimmbar mit integrierter Dali-Schnittstelle erhältlich.