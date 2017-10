WiZ-Lichtsteuerung wird kompatibler Partner für Google

10.10.2017

WiZ, Anbieter von smarten LED-Lampen und Leuchtmitteln, wird ab sofort von Google als kompatibler Partner in der Kategorie „Smart Home“ geführt. Damit bestätigt Google, dass die smarten Lampen und Leuchtmittel von WiZ via Sprachsteuerung auf Deutsch per Google Home und Google Assistant gesteuert werden können.

Die Kompatibilität mit der deutschen Version von Steuerungsbefehlen (Google Direct Actions) sorgt dafür, dass per Sprachkommando Lichter an/aus geschaltet, die Helligkeit mit und ohne Prozentangaben reguliert sowie die Farben der Lampen und Leuchtmittel bestimmt werden können. Um die smarten Lampen gezielt ansprechen zu können muss lediglich für die einzelnen Leuchten – oder Gruppen von Leuchten - jeweils ein Name in den Einstellungen von 'Google Home Control' hinterlegt werden. "Die reibungslose Steuerung der Lampen per Sprachbefehl ist ein wichtiger Schritt für eine noch höhere Nutzerfreundlichkeit im Smart Home durch die Leuchten von WiZ. Als nächsten, noch tieferen Integrationsschritt ist die Verknüpfung auf Grundlage von Konversationen – und zwar für alle Sprachen", erklärt Thomas Walch von WiZ. "Die positiven Rückmeldungen, die wir kürzlich auf der IFA in Berlin erfahren haben, zeigt uns, dass WiZ mittlerweile als ernstzunehmende Alternative für die etablierten Großanbieter im Bereich der Lichttechnik und Smart Home bzw. Smart Building gesehen wird."