Ralitätsnahes Spielerlebnis mit Philips Lighting und Razer

10.01.2018

Philips Lighting hat seine Partnerschaft von Philips-Hue-Entertainment mit Razer, einer Lifestyle-Marke für Computerspiele, bekannt gegeben. Durch die Integration von Philips-Hue-Entertainment-API und -Tools in die Lichteffekte von Razer-Chroma wird Spielern ein ganz neues räumliches Erlebnis geboten.

Computerspieler können in Zukunft ihre farbfähigen, mit Philips-Hue kompatiblen smarten Beleuchtungssysteme mit Chroma-Geräten von Razer wie Laptops, Tastaturen, Mäusen und Mousepads synchronisieren und so ihr Spielerlebnis durch Lichteffekte ergänzen. Spieleentwickler haben außerdem die Möglichkeit, Lichteffekte zu kreieren, die sich während des Spiels dynamisch verändern. Diese Lichteffekte sind u. a. bereits in den Computerspielen Overwatch, Quake Champions integriert.

Um die Hue-Funktionen aktivieren zu können, sind folgende Komponenten erforderlich:

Hue-V2-Bridge,

farbfähige Hue-Beleuchtung und

das jüngste Software-Update für die Hue-App.

Nutzer von Chroma-Geräten fügen die Hue-Funktionenvielfalt über die Synapse-3-Software von Razer hinzu, die für jedes kompatible Razer-Gerät kostenlos erhältlich ist. Damit lassen sich die Peripheriegeräte mit Spielen synchronisieren, die mit Hue- und Chroma-Link entwickelt wurden.

Chroma-fähige Geräte wie Notebooks, Peripheriegeräte und Zubehör leuchtet dann zusammen mit der synchronisierten Hue-Beleuchtung im Gleichtakt: Von Kampfszenen mit charakteristischen Merkmalen bis hin zur Auswahl fantastischer Eroberungsfeldzüge – die neue Funktionalität schafft ein beeindruckendes Lichterlebnis, das über den Bildschirm hinausgeht.