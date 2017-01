Wila und Nordeon setzen auf Casambi

19.01.2017

Wila und Nordeon bieten für ihr gesamtes LED-Leuchtenprogramm mit "Smart Wireless Lighting" eine besonders einfache drahtlose Lichtsteuerungstechnik an. Als Technologiepartner setzen Wila und Nordeon hierbei auf das Casambi-System, das im Rahmen der Londoner Lux Awards 2016 als "Control Product of the Year 2016" ausgezeichnet wurden.

Intelligentes Lichtmanagementsystem von Wila und Nordeon auf Casambi-Basis mit Steuerung per iOS- oder Android-App.

Das von Wila und Nordeon entwickelte System ermöglicht es, die Installations-, Energie- und Inbetriebnahmekosten spürbar zu senken. Durch den Wegfall zusätzlicher Steuerleitungen, wie z.B. bei Dali- oder Dmx-Anlagen, reduziert sich der Verdrahtungsaufwand und Systemerweiterungen oder Veränderungen sind ohne notwendige Verkabelung möglich. Energiekosten können zusätzlich durch präsenzabhängiges und timergesteuertes Lichtmanagement, optimierte Nutzungsdauer und effiziente LED-Technologie von Wila und Nordeon reduziert werden. Außerdem lassen sich auch die Inbetriebnahmekosten der Beleuchtungsanlage deutlich senken, da die Anpassung der Lichtszenen mit einer kostenlosen App (iOS, Android) und die Anpassung der Beleuchtung ohne Spezialkenntnisse per Smartphone an die jeweilige Raumnutzung erfolgen kann. Die Beleuchtung kann individuell auf die Anwendung anpasst werden, rund um die Uhr, selbst wenn die Raumnutzung morgen anders ist. Gespeicherte Szenen können schnell aufgerufen und angepasst, die Lichtfarbe und die Intensität individuell gewählt, Präsenzerfassung mit Sensoren integriert, Kalender- und Timerfunktionen genutzt und die Steuerung der Einzelleuchten und Gruppen per App jederzeit anpasst werden. Durch die drahtlose Installation ist selbst eine nachträgliche Erweiterung einfach. Durch die benutzerfreundliche und kostenfreie App für iOS und Android wird die Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage nach Angaben der Hersteller zum Kinderspiel. Zur Bedienung per App können Sie ein Smartphone, Tablet oder eine Smartwatch benutzen. Zusätzlich kann das Ein- und Ausschalten über alle gängigen Schalter erfolgen. Für mehr Komfort steht der drahtlose und magnetische Xpress Schalter mit einer Vielzahl an Funktionen zur Verfügung. Durch Casambi wird die Beleuchtung auch Teil des Internet of Things (IoT). Jedes iOS oder Android Smartphone kann als Verbindungsglied in die IP-Welt genutzt werden. So kann die Wila oder Nordeon Beleuchtungsanlage von überall auf der Welt gesteuert und aktuelle Betriebszustände eingesehen werden.