Wila - seit 1857 auf der Reise

30.08.2017

Der Spezialist für individuelle Lichtlösungen ist in diesem Jahr 160 Jahre in der Welt der Beleuchtung unterwegs. Dabei wurde der Weg immer wieder durch große technologische und ökonomische Veränderungen geprägt.

Wila, eines der ältesten Unternehmen der Lichtbranche, begeht in diesem Jahr sein 160jähriges Jubiläum und ist nach vielen Stationen wieder bereit die Segel zu setzen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Im Gründungsjahr 1857 war dabei noch keineswegs klar, wo die Reise hingehen würde. Die erste elektrische Glühlampe war zwar bereits um 1830 auf den britischen Inseln erfunden – Thomas Alva Edison entwickelte erst 1879 die industrialisierte Version – aber davon wusste der Gründervater von Wila vermutlich noch nichts.

Wilhelm von Hagen, 1814 geborener Spross einer aus dem Lothringischen stammenden Hugenottenfamilie, wagt als Graveur und Metallbearbeiter 1857 in Iserlohn den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet in einer Dachgaube mit zwei Handspindelpressen und Prägewerkzeugen das Unternehmen. Wilhelm von Hagen arbeitet hart, stirbt aber früh bereits 1863. Seine Ehefrau führt das Unternehmen mutig weiter und firmiert alsbald unter der Bezeichnung Witwe Wilhelm von Hagen. Diese wird erst in den 50er Jahre durch die Bezeichnung Wila ergänzt und folgend ersetzt. Das Unternehmen produziert in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts Möbelbeschläge vorzugsweise aus Messing und wuchs von 3 Familienangehörigen plus 4 Mann Belegschaft auf über 80 Mitarbeiter im Jahre 1899. 1902 wurde ein zweiter Standort in Meschede errichtet, 1909 der russische Markt erschlossen. Dabei musste man sich mit der damals stärksten Konkurrenz aus England "arrangieren" um erfolgreich zu sein. Eine erste Krise durch einen nichtzahlenden Großkunden durch nichteingelöste Wechsel – heute noch im Firmenarchiv vorhanden – übersteht das Unternehmen.

Von 1910-14 agierte das Unternehmen von St. Petersburg bis nach Odessa, von Belgrad über Athen, in der Schweiz, Italien, in Amsterdam, Barcelona, Lissabon bis nach Südamerika, Australien und den Philippinen. Qualitätsbeschläge aus Iserlohn waren weltweit begehrt. Das dokumentiert sich in einem Umsatz von 1 Million Reichsmark bei 80% Exportquote. Und dann folgte wie so oft eine starke Zäsur im unternehmerischen Handeln: Der Ausbruch des ersten Weltkrieges. 1922 ist man jedoch wieder auf Wachstumskurs mit einem Neubau am heutigen Standort am Gerlingser Weg und einem erweiterten Export nach Ägypten, Palästina, Mexiko ja selbst England, dem Mutterland des ärgsten Mitbewerbers. Vor allem Kaffeekocher und Wasserkrugdeckel aus Messingblech für Ägypten und Palästina schaffen Erfolge und einen Umsatz von 2,5 Millionen Reichsmark. Und dann, 1931, dreht sich die Spirale wieder kurz mit der ersten Verlustbilanz zurück.

1932 erhält die Reise eine neue Richtung. Aus der Not rückläufiger Wirtschaftsentwicklung im Bereich der Beschläge machen die damaligen Inhaber eine Tugend, die sich bis heute im Unternehmen erhalten hat: Auf zu neuen Ufern. Licht am Horizont bietet der breite Einstieg in die Fertigung von Beleuchtungskörpern. Klavier- und Tischleuchter hatte man zwar schon 1888 gefertigt, aber mit der Präsentation auf der Leipziger Herbstmesse 1934 stieg man schnell bis 1938 zur Nr. 4 der deutschen Beleuchtungskörperindustrie auf. Und dann kommt das Schiff Wila auf der Reise durch den Zweiten Weltkrieg wieder in einen Strudel. Mit 180 Mitarbeitern beginnt 1945 die Herstellung von Untersetzern, eisernen Dachpfannen und Herdbeschlägen. In den 50er Jahren erforderte die durch finnische, amerikanische und italienische Gestaltung beeinflusste "plötzliche Änderung des Geschmacks", verstärkte Investition in Formgestaltung – so hieß das, was wir heute als Design bezeichnen.

1957, im Jahr des 100jährigen Jubiläums arbeiteten nahezu 600 Menschen in Iserlohn und Meschede. In der Firmenschrift hieß es damals: "…, die Kunden erkannten sehr bald das Bemühen um individuelle Formgebung und wussten, dass man in Iserlohn dem neuen Formempfinden gerecht zu werden verstand." In den 60er und 70 Jahren entwickelte sich Wila zu einem der bedeutendsten Unternehmen im Wohnraumleuchtensektor, begann jedoch auch schon mit ersten technischen Leuchten für Büros und Verwaltungsgebäude. Auch auf dieses Hoch folgte Anfang der 80er Jahre ein schweres Tief.



1984, nach 177 Jahren unter der Familie “von Hagen“ übernahm Helmuth Karl Unger – mit beruflicher Erfahrung auf See, aber vor Allem auch im Lichtbereich – das Unternehmen Wila und richtete es mit konsequenter Fokussierung aus auf "Kompakte Leuchten für kompakte Lampen" (so ein Slogan aus dieser Zeit).

Dem Aufkommen der besonders energiesparenden, kompakten Leuchtstofflampe und der miniaturisierten Niedervolt-Halogenlampe folgte die Philosophie und die Ausrichtung von Wila fortan. Konzentriert auf den Büro- und Verwaltungsbau, partnerschaftlich zusammenarbeitend mit den licht- und elektroplanenden Professionen auf der einen Seite und mit dem Handel sowie dem verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite wurde das Unternehmen wieder erfolgreich.

Es wuchs bis Mitte der 90er Jahre mit Tochterfirmen in Großbritannien, den USA, Frankreich und der Schweiz. In dieser Phase wurde Wila zum Markt- und Technologieführer für Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Innovative Radialspiegel-Entblendungssysteme wie das Turbo-Raster, die ersten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten EConnect und Downlights mit kombinierter Klimafunktion setzten Standards im Markt.