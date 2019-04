Wiener Secession mit tunable-White-Licht von Zumtobel

12.04.2019

In Zusammenarbeit mit dem Architekten Adolf Krischanitz hat Zumtobel eine tunable-White-Lichtlösung mit LED für die Wiener Secession entwickelt und realisiert. Auf Basis des LED-Lichtbandsystems Tecton konnte so eine konstante, tageslicht-ähnliche Beleuchtung realisiert werden.

Das von Architekt Joseph Maria Olbrich geplante, 1898 eröffnete Ausstellungsgebäude der Vereinigung bildender Künstler "Wiener Secession" gilt als gebautes Manifest des Jugendstils. Nach einjähriger Generalsanierung unter der Leitung des renommierten Wiener Architekten Adolf Krischanitz erstrahlt es heute in neuem Glanz. Für den Eindruck von Tageslicht im Winter und am Abend, wurden bei einer früheren Modernisierung an einer stählernen Dachkonstruktion über der Glasdecke Leuchtstofflampen montiert. Diese zeichneten sich jedoch punktuell an der opaken Glasfläche ab, lieferten ein unnatürlich kaltes Licht und waren zudem energetisch ineffizient.

Im Rahmen der aktuellen Generalsanierung erarbeitete Zumtobel daher in enger Abstimmung mit den Architekten eine Sonderlichtlösung, die auf dem LED Lichtbandsystem Tecton basiert. Die Farbtemperatur kann zwischen 3.000 bis 6.000 K stufenlos dem natürlichen Tageslicht nachgeführt werden.

"Für Ausstellungsräume ist Kunstlicht mit Tageslichtqualität besser als Tageslicht, weil sich damit konstante und kalkulierbare Lichtsituationen herstellen lassen – egal, wann die Besucher das Haus betreten", sagt Herwig Kempinger, Präsident der Wiener Secession.

Die Tectron-Lösung inszenieren die Kunstwerke im für sie idealen Licht, während sie dank der veränderbaren Lichtfarben zugleich stimmungsvolles Licht für festliche Abendveranstaltungen und andere Events erzeugen kann.