Wiener Burgtheater setzt auf ETC

30.01.2018

Geprüft – und für gut befunden: Das Wiener Burgtheater hat kürzlich seine Lichtanlage erneuert und sich dabei für Systeme von ETC entschieden. Installiert wurden Source-Four-LED-Scheinwerfer mit den Arrays Lustr und Daylight HD. Neben Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistung schätzt Friedrich Rom, Licht-Chef beim Burgtheater, den Service von ETC.

Das Burgtheater gehört nicht nur zu den renommiertesten Bühnen der Welt – das Haus ist auch für seinen vollen Spielplan bekannt: 363 Mal im Jahr – nur der Karfreitag und der Heilig Abend sind spielfrei – präsentiert das Wiener Burgtheater hochkarätige Unterhaltung. Zum Programm der 1888 gegründeten Spielstätte gehören Theateraufführungen, Lesungen, Kabarett und Musikaufführungen.

Für die Lichtanlage bedeutet die große künstlerische Bandbreite ein hohes Maß an Flexibilität. Auch deshalb hat sich das Haus jetzt für Systeme von ETC entschieden: "Mit den Lustr-Scheinwerfern stehen mir alle Möglichkeiten bei den Farbwechseln offen", sagt Friedrich Rom, Gesamtleiter der Abteilungen Beleuchtung Burgtheater & Beleuchtung Akademietheater, und verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt: den niedrigen Lärmpegel der Lichtsysteme. "Die leise Bauart überzeugt mich, es gibt fast keine Geräuschentwicklung. In unserem akustisch sensiblen Haus ist das eine absolute Grundbedingung."

Obwohl Rom schon seit einigen Jahren mit ETC arbeitet und über die Vorzüge der Systeme bestens Bescheid weiß, war ETC dennoch nicht von Anfang an gesetzt. Es gab Vergleichstests; verschiedene Systeme wurden auf Herz und Nieren geprüft. Später diskutierte ein sieben Experten umfassendes Gremium die Merkmale der Scheinwerfer und fällte die Entscheidung. Was den Ausschlag für ETC gab, fasst Rom so zusammen: "Kompakte Bauweise, ausgereifte LED-Technik, leise Bauart, sehr gute Farbwiedergabe und dazu: ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis." Mit diesen Eigenschaften ließen sich, so Rom, "eine nahtlose Farbmischung sowie die überzeugende Darstellung von Pastell und satten Farben" realisieren.