Wettbewerb sucht die besten Ifttt-Lichtrezepte für Philips-Hue

18.01.2017

Ifttt ist ab sofort Mitglied des "Friends of Hue"-Partnerprogramms. Das nahtlose Zusammenspiel des Automatisierungsdienstes mit der Smart Home-Beleuchtung von Philips feiern die beiden Partner mit einem Ideenwettbewerb für besonders originelle Hue-Rezepte.

Ifttt steht für "if this then that" und ermöglicht die automatisierte Interaktion von mehr als 400 Internetdiensten und Geräten des Smart-Homes. So genannte Ifttt-"Applets" (Rezepte) lassen sich ausgesprochen einfach und vielseitig anlegen. Das Anwendungsspektrum für Philips-Hue reicht von nützlich bis unterhaltsam: Die Hue-Beleuchtung kann blinkend an bevorstehende Termine erinnern, Einbrecher verscheuchen und Nachbarn warnen, wenn Nest Rauchmelder Alarm schlagen.

Hue kann Gehörlose auf gerade verpasste Anrufe hinweisen oder den Anruf von besonders wichtigen Kontakten signalisieren. Andere Applets lassen Hue in Vereinsfarben blinken, sobald der eigene Lieblingsclub ein Tor schießt, oder sie lösen Farbdurchläufe aus, wenn die ISS im Orbit über das eigene Zuhause fliegt. Auch Verknüpfungen, mit denen die Hue-Beleuchtung vor aufziehendem Regen warnt oder die Lichtstimmung an aktuelle Wetterbedingungen anpasst, gibt es bereits.