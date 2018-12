Weiterentwicklung der Leuchtenkollektion C_Ball von B.lux

17.12.2018

Ein Sonnensystem und die Bahnen seiner Planeten waren für Stone Designs die Inspirationsquelle für die Leuchtenkollektion C_Ball für die Marke B.lux. Ursprünglich war sie als dekorative Steh-, Tisch, Hänge- und Wandleuchte konzipiert, und nun hat das Madrider Designerstudio die Kollektion mit der Entwicklung von C_Ball System erweitert.

Dabei handelt es sich um ein Beleuchtungssystem für Decken und Wände, welches das Originalkonzept um besagte Systemfunktion erweitert und auf dessen Grundlage sich zahlreiche Lösungen entwickeln lassen.

C_Ball System basiert auf einem Röhrensystem, auf dem die für die Leuchte charakteristischen Kugelschirme montiert werden, mit denen der Raum ausgeleuchtet wird. Das Verbindungssystem ermöglicht die räumliche Platzierung mit Halterungspunkten an der Decke und den Wänden. Dadurch kann können die Leuchten in jeder Art von Projekten eingesetzt werden, so wie etwa 2016 im Hotel Jardines de Nivaria auf Teneriffa geschehen.