Wechsel in der Geschäftsführung von LTS

16.01.2018

Michael Cappello wird Sprecher der Geschäftsführung bei der LTS Licht & Leuchten GmbH. Er wird ab sofort die Gesamtleitung des Leuchtenherstellers übernehmen.

Michael Cappello blickt auf langjährige und umfassende Führungserfahrung in Marketing und Vertrieb von lösungsorientierten Produkten in international führenden Unternehmen zurück. So war der diplomierte Wirtschaftsingenieur u. a. über 13 Jahre als President der Chamberlain Group mit Sitz in Illinois, USA sowie als Vizepräsident im Bereich Geschäftsentwicklung bei der Dorma Holding GmbH + Co. KGaA tätig.