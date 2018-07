Relaunch: Oktalite macht Licht neu erlebbar

11.07.2018

Oktalite präsentiert die Welt des Lichts als exklusives und serviceorientiertes Magazin: Moderner, schneller und schöner im Auftritt, punktet die Website des Kölner Beleuchtungsexperten vor allem mit Nutzerfreundlichkeit und thematischer Vernetzung, um Lichtwissen gekonnt zu vermitteln.

Aufgeräumt, attraktiv und anwenderfreundlich: Wer die neue Website von Oktalite im modernen Design mit weißem Hintergrund, großen Buchstaben und schwarzen Textblöcken anklickt, der erfährt auf den ersten Blick, was den Beleuchtungsexperten für den Handel national wie international stark macht: Die Faszination Licht und der Mehrwert, den moderne Beleuchtungslösungen im Handel schaffen, sind zum Greifen nah erlebbar.

Möglich wird dies durch das neue responsive Design und seine exzellenten Panoramaansichten sowie durch den unterhaltsamen Magazin-Aufbau mit kurzen Texten und passgenauen Motiven zu den lichttechnischen Anforderungen und Lösungen am Beispiel von Applikationen der vier Kernbereiche Lebensmittel, Mode, Einzelhandel und KFZ.

"Wir erzählen mit Licht faszinierende Geschichten und setzen mit unseren Produkten Handelswelten mit Premium-Charakter in Szene, das soll sich sofort und unmittelbar über das Auge und die Emotion mitteilen – denn genau so wirkt Licht", erläutert Geschäftsführer Hermann Bohse das Konzept der neuen Website. Nutzwertigere Produktinformationen, lesefreundliche Referenzen mit hoher Informationsdichte sowie eine klare Unternehmensdarstellung in Leistung und Anspruch: Kunden, Architekten, Lichtplaner finden schnelle und attraktive Einstiege in das jeweilige Interessensfeld oder können auf Entdeckungsreise gehen. Dies wie gewohnt in sieben Sprachen.