WE-EF im Unternehmensverbund der Fagerhult Gruppe

12.01.2017

Alle Gesellschafter und Joint Venture Partner des Außenleuchtenherstellers WE-EF haben gemeinsam entschieden, Teil der schwedischen Fagerhult Gruppe zu werden. Langfristige Kontinuität aller unternehmerischen Prozesse, die Überführung einer gegliederten Struktur in eine zentrale Eigentümerschaft und die konsequente Stärkung der Marke WE-EF im globalen Maßstab sind die wesentlichen Motive für diesen Schritt. Der Abschluss der Transaktion wird im 1. Quartal 2017 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Im Jahr 1950 in Bispingen gegründet, hat sich WE-EF seither von einem kleinen Familienunternehmen zu einem weltweit operierenden Hersteller von Außenbeleuchtung mit einem globalen Netz von Partnern entwickelt. Für seine professionellen Lösungen, die im urbanen Raum ebenso wie in der Architekturbeleuchtung zum Einsatz kommen, ist WE-EF bekannt. Zur WE-EF Gruppe zählen neben dem Stammsitz in Bispingen und dem Werk 2 in Neuendorf im Sande Joint Ventures in Frankreich und in der Schweiz, in Großbritannien und in den USA sowie in Thailand und Australien.

Stephan Fritzsche und Thomas Fritzsche bleiben Geschäftsführer der WE-EF Leuchten GmbH am Stammsitz in Bispingen bzw. der WE-EF Lighting Co. Ltd. in Thailand. Stephan Fritzsche wurde darüber hinaus die Position des Geschäftsführers der WE-EF Gruppe übertragen. Gemeinsam mit dem weltweiten WE-EF-Team wird das erfolgreiche internationale Geschäft im Bereich Außen- und Architekturbeleuchtung weitergeführt und ausgebaut. Auch alle anderen Geschäftsführer bleiben in ihren bisherigen Positionen der Gruppe erhalten.

"Mit der Aufnahme von WE-EF in den Fagerhult Unternehmensverbund sehen wir viele starke Synergieeffekte", kommentiert Johann Hjertonsson, CEO der Fagerhult Gruppe. So können beispielsweise die Fagerhult Vertriebskanäle zusammen mit den bewährten WE-EF Vertriebswegen genutzt und so die Präsenz der Gruppe im Außenbeleuchtungsbereich signifikant gestärkt werden.

Mit der Akquisition erhöht die Fagerhult Gruppe den Umsatz im Outdoor-Segment auf über 100 Mio Euro. Zum Geschäftsjahresende im Juni 2016 hatte WE-EF 484 Mitarbeiter und wies einen konsolidierten Umsatz von rund 57 Mio Euro auf.

Die zur Transaktion gehörigen WE-EF Firmen im Überblick: