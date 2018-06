WE-EF-Beleuchtung für den Caulfield Campus der Monash University

8.06.2018

Ein Wasserbecken, ein leuchtend blauer Sportplatz, am anderen Ende eine Bühne mit einem wunderschönen Pavillon und überall Rasen, Bänke und Holzterrassen – der Caulfield Campus der Monash University in Melbourne macht den Vorlesungssälen und Seminarräumen wirklich harte Konkurrenz. Aber eigentlich passt genau das ja auch gut in eine Zeit, in der man auch online studieren kann. Der Campus ist nicht mehr als zurückgezogener, stiller Lernort gefragt, sondern muss Raum für Interaktion, Aktivitäten und Dialog bieten. Dafür, dass dies alles auch in den Abendstunden möglich ist, sorgen auf dem Caulfield Campus Leuchten von WE-EF.

00 Die besondere Material- und Oberflächenstruktur des Pavillons wird mit Bodeneinbauleuchten der ETC300 Serie von WE-EF illuminiert. Die besondere Material- und Oberflächenstruktur des Pavillons wird mit Bodeneinbauleuchten der ETC300 Serie von WE-EF illuminiert. Die Lichtdesigner von Electrolight waren sehr früh in den Planungsprozess involviert. Sichtbaren Niederschlag hat dies in einer besonders engen Verzahnung von Parkgestaltung und Beleuchtungskonzept gefunden. Exemplarisch für die konsequente Integration der Beleuchtung in die Umgebung ist die Lichtlösung für den Sportplatz. Am Sportplatz kommen FLC141 LED Scheinwerfer mit Abblendtuben zum Einsatz. Sie sind an speziell für das Projekt gefertigten, deutlich geneigten Masten installiert. Mit ihren unterschiedlichen Neigungswinkeln und versetzt zueinander angeordnet, sorgen die Leuchten im Sportplatzbereich nicht nur für gute Sehbedingungen, sondern werden selbst zu einem gestalterischen, dekorativen Element. Bei der Auswahl der Allgemeinbeleuchtung für den Campus entschieden sich die Planer, entlang des Hauptweges RFL530 LED Leuchten einzusetzen. Ein Mast nimmt dabei jeweils zwei Leuchten auf.

Kooperative Planung schafft besondere Lösungen Die Landschaftsarchitekten vom Büro TCL (Taylor Cullity Lethlean) haben den alten Caulfield Campus inklusive eines ehemaligen Parkplatzgeländes komplett neu gestaltet. Dies ist ihnen so gut gelungen, dass das Australian Institute of Landscape Architects (AILA) das Projekt mit einem VIC Urban Design Award of Excellence ausgezeichnet hat. Schon von einem frühen Stadium an waren die Lichtdesigner vom Büro Electrolight in den Planungsprozess involviert. Sichtbaren Niederschlag hat dies in einer besonders engen Verzahnung von Parkgestaltung und Beleuchtungskonzept gefunden. Exemplarisch für die konsequente Integration der Beleuchtung in die Umgebung ist die Lichtlösung für den Sportplatz, der im Übrigen nicht einfach eine Fläche mit Basketball- und Badmintonfeldern sowie Tischtennisplatten ist, sondern ein von Agatha Gothe Snape künstlerisch gestalteter Ort. "Üblicherweise erfolgt Sportplatzbeleuchtung von vier, in den Ecken positionierten Masten aus", erklärt Jess Perry, Direktor von Electrolight. "Hier haben wir uns von diesem traditionellen Ansatz verabschiedet und für die mit Grafikelementen und Schrift gestaltete Fläche statt des klassischen Flutlichts eine mehr theatralische Lichtwirkung umgesetzt." Zum Einsatz kommen dafür LED-Scheinwerfer vom Typ FLC141 mit Abblendtuben. Sie sind an speziell für das Projekt gefertigten, deutlich geneigten Masten installiert, die ebenso wie die Scheinwerfer im Blau des Bodenbelags lackiert sind. Mit ihren unterschiedlichen Neigungswinkeln und versetzt zueinander angeordnet, sorgen die Leuchten in diesem Bereich nicht nur für gute Sehbedingungen, sondern werden selbst zu einem gestalterischen, dekorativen Element. Die Auswahl der Allgemeinbeleuchtung für den Campus fokussierte im Vergleich dazu stärker auf funktionale Aspekte, aber auch Nachhaltigkeit – ein wichtiges Thema in Lehre und Forschung der Monash University – war ein wesentliches Ziel. Die Planer entschieden sich, entlang des Hauptweges RFL530 LED Leuchten einzusetzen. Ein Mast nimmt dabei jeweils zwei Leuchten auf. Diejenigen, die den Weg beleuchten, haben eine asymmetrisch seitlich gerichtete Lichtverteilung, während die auf die angrenzenden Flächen, Wiesen und Terrassen ausgerichteten Leuchten mit A60-Linsen ausgerüstet sind, also symmetrisch vorwärtsgerichtet abstrahlen. Ergänzend dazu erhellen diskret an den Brüstungen der umliegenden Gebäude installierte FLC121 LED Scheinwerfer kleinere Seitenwege auf dem Gelände.