Wback GmbH weitet Zusammenarbeit mit der Deutschen Lichtmiete aus

21.03.2019

Wer in großem Stil Brötchen backt, braucht längst nicht nur Mehl, Hefe, Salz und Zucker. Bis das fertige Produkt frisch aus dem Ofen kommt, wird vor allem eine Menge Energie benötigt. Bei der Wback GmbH spielen daher alle Maßnahmen, die zu Energieeinsparung führen, eine wichtige Rolle – zum Beispiel auch eine moderne Beleuchtungstechnologie, die Verbrauch und Kosten senkt. Die Wback GmbH setzt hier auf hocheffiziente LED-Technik im Mietkonzept und profitiert so gleich mehrfach.

In Bönen sorgt bereits seit fünf Jahren LED-Industriebeleuchtung auf effiziente Weise für angemessene Arbeitsbedingungen. Zuletzt ersetzte Wback auch am Standort Leipheim die bisherigen Neonröhren durch LED-Leuchten und reduzierte damit den Energieverbrauch signifikant. In beiden Fällen entschied sich Wback anstelle eines Kaufs für das Mietkonzept der Deutschen Lichtmiete.

Ob für Hotdogs oder Hamburger – rund zwei Millionen Softbrötchen verlassen täglich die Produktionsstätten der Wback GmbH in Bönen und Leipheim. Das Unternehmen gilt als führender Lieferant der Systemgastronomie in Europa und zählt zahlreiche Fastfoodketten zu seinen Kunden. Hochmoderne Backstraßen ermöglichen eine effiziente Produktion, dennoch ist der Energieverbrauch hoch. Dabei ist auch die Beleuchtung längst kein Nebenschauplatz. Schließlich wird an beiden Unternehmensstandorten durchgängig rund um die Uhr produziert.

Wobei längst nicht nur finanzielle Aspekte bei der erneuten Entscheidung für das Mietkonzept ausschlaggebend waren. Auch die gute Qualität der LED-Leuchten sowie der Service des Beleuchtungspartners überzeugten. In Bönen erlebte Wback in den vergangenen fünf Jahren so gut wie keine Ausfälle. Und wenn es doch einmal ein Problem gab, sorgte die Deutsche Lichtmiete umgehend für Ersatz. Wartung und Service sind im Mietkonzept des Beleuchtungspartners inklusive – ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Die LED-Leuchten, die im Mietkonzept zum Einsatz kommen, stammen ausschließlich aus eigener Produktion der Deutschen Lichtmiete in Oldenburg. Mit einer Lebensdauer von bis zu 150.000 Stunden gelten sie in der Branche als besonders hochwertig. Vergleichbare LED-Leuchten erreichen in der Regel maximal 100.000 Stunden. Die Lebensdauer klassischer Neonröhren liegt noch einmal deutlich darunter. Bei Wback weiß man diesen Vorteil zu schätzen.

Am 2008 in Leipheim eröffneten Standort gab es vor der Umrüstung immer wieder Ausfälle bei der Beleuchtung. Der Wartungsaufwand verschlang nicht nur Geld, sondern auch personelle Ressourcen. Zumal der Austausch einer Neonröhre in den hochsensiblen Bereichen eines lebensmittelverarbeitenden Unternehmens mit viel Organisations- und Planungsaufwand verbunden ist. Ein Umstand, der an beiden Standorten keine Rolle mehr spielt. Zeitgleich mit der Neugestaltung der Beleuchtung in Leipheim verlängerte Wback auch für Bönen den Mietvertrag mit der Deutschen Lichtmiete.