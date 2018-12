Wandleuchte Flindt von Louis Poulsen

27.12.2018

Ausgehend von der beliebten zylindrischen Flindt Pollerleuchte hat der dänische Designer Christian Flindt eine neue Wandleuchte entwickelt: Eine runde Leuchte, die eine sanfte, skulpturale Beleuchtung sowohl für den Innen- als auch Außenbereich bietet. 2019 wird sie mit einem Iconic-Award im Bereich "Leuchten" ausgezeichnet.

Basierend auf dem gleichen, speziell herausgearbeiteten Design der Flindt Pollerleuchte Flindt aus dem Jahr 2014, wurde die elegante Formsprache mit der Wandleuchte fortgesetzt und lässt sie sanft in mehrere Richtungen strahlen.

Wie schon Christian Flindts Pollerleuchte zeichnet sich ebenso die Wandleuchte durch den Lichtaustritt aus einer Öffnung im oberen Bereich aus. Zwei LED-Leuchtmittel leiten das Licht von dort aus über die Vorderseite nach unten. So entsteht ein zart leuchtender Ring aus reflektiertem Licht an der Leuchtenkante. Ein Teil des Lichts wird zudem nach oben und hinten verteilt, wodurch ein indirekter Lichtanteil in Form eines Halbmonds entsteht.

Die vielfältigen Effekte schaffen eine attraktive, subtile und dennoch starke Leuchtkraft wie auch ein warmes, einladendes Ambiente. Die Wandleuchte kann je nach gewünschter Wirkung und Position in jeder Höhe angebracht werden. In Innenräumen eignet sie sich ideal für Eingangsbereiche sowie Flure, Treppenhäuser und andere Räume, die eine sanfte Beleuchtung erfordern.