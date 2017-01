Wallwasher und Super-Spots von Prolicht

12.01.2017

Als Experte für Shopbeleuchtungen kennt Prolicht die hohen Anforderungen an moderne und verkaufsfördernde Warenpräsentation. Mit seinen individuell konfigurierbaren High-Tech-Leuchten bietet der Tiroler Hersteller differenzierte Lichtlösungen für Shopkonzepte und Warenkategorien. Auch die verbesserten Prolicht Wallwasher und die engstrahlenden Super-Spots stehen für außergewöhnliches Lichtdesign, große Flexibilität und leichte Bedienbarkeit.

Wichtig für eine gute Ausleuchtung der Wandflächen ist ein homogenes Lichtfeld, das die Umrisse der Wand weder überschreitet noch verkleinert. Genau dafür hat Prolicht seine Wallwasher mit Vertical-Boost-Konzept entwickelt: Mehrere multi-facettierte Reflektoren in Löffelchen-Form werden in verschiedenen Winkeln in einem Modul montiert. Ein einziges Modul leuchtet bis zu 4,5m Höhe und 1,8m Breite gleichmäßig und blendfrei aus – ohne den Boden zu erhellen. Oberste und unterste Regalpositionen wie auch die Randflächen bleiben damit vollständig erkennbar.

Die Ausleuchtung der vertikalen Flächen mit Wallwashern gibt den meist tageslichtarmen Shops bereits mehr Helligkeit und Weite. Das Licht führt den Blick durch den Raum und gibt ihm eine sichtbare Struktur. Durchdacht positionierte Wandbeleuchtungen lassen Gänge und Verkehrszonen zurücktreten und lenken die Aufmerksamkeit direkt auf die Ware in den Regalen. So werden die Kunden durch das Lichtdesign in die Shoppingwelt hineingezogen.

Mit dem neuen "Magiq Plus Wallwash" bietet Prolicht jetzt einen Wallwasher an, der für eine Montage an 3-Phasen-Schienen geeignet ist. Die neue Konstruktion hat gleich zwei Vorteile: Das an die Stromschiene angeschlossene Aluminiumgehäuse verbessert die Kühlwirkung, da es vollständig von Luft umströmt wird. Dadurch sind Leuchtmittel mit einer höheren Lichtleistung als bisher verwendbar.

Der zusätzlich entwickelte Schwenkmechanismus macht die Leuchte außerordentlich flexibel. Mit nur einem Klick kann das gesamte Modul vom Gehäuse gelöst und um 180 Grad gedreht wieder eingesetzt werden. Das Gehäuse bleibt dabei einfach an der Schiene. So ist immer eine parallele und dezente Optik zwischen Strahler und Schiene gewährleistet, egal, welche Seite beleuchtet wird – optimal für variable Warenpräsentationen und Shopinterieurs.

Als Ergänzung zur homogenen vertikalen Beleuchtung mit Wallwashern wirken engstrahlende Spots, die innerhalb des gleichmäßigen Lichtfelds einzelne Akzente setzen. Besondere Waren oder prägnante Einzelheiten des Shopkonzepts treten dadurch effektiv in den Vordergrund. Damit das akzentuierende Licht präzise wirkt, muss der Lichtkegel scharf begrenzt bleiben. Mit Ausstrahlwinkeln von nur 6° haben die Super-Spots ein außerordentlich engstrahlendes Licht.

Sie lassen sich zum Beispiel in den Imagine-Trackspots des Herstellers einsetzen, die ebenfalls in 3-Phasen-Schienen verwendet werden können. Die hochpräzisen Reflektoren und Cob-LEDs der neuesten Generation sorgen für einen extrem fokussierten Lichtkegel. So können auch aus über 4m Höhe gezielte Lichtpunkte gesetzt werden.

Die Super-Spots und Wallwasher ergänzen sich ausgezeichnet, um die Inszenierung der Waren mit einem exakten und flexiblen Lichtkonzept zu realisieren. Dabei ist jede Leuchte projektbezogen individualisierbar oder sogar als kundenindividuelle Eigenentwicklung umsetzbar.

Prolicht finden Sie auf der Düsseldorfer Euroshop vom 5.-9.3.2017 in Halle 9, Stand C74.