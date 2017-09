Waldmann stattet ZF Friedrichshafen mit Lavigo-Stehleuchten aus

15.09.2017

Arbeitsräume haben einen wesentlichen Einfluss auf Innovationen im Unternehmen und die Kreativität der Mitarbeiter. Die Arbeitsweisen und die Zusammenarbeit werden dabei immer vernetzter. Unter diesen Aspekten hat die ZF Friedrichshafen AG gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO das 'Bürokonzept 3.0' entwickelt. Bei der Frage nach einer geeigneten Beleuchtung für die moderne Bürolandschaft hat das Unternehmen auf die Lösungen von Waldmann gesetzt.

Dank der flexiblen Arbeitsinseln können die Mitarbeiter in wechselnden Konstellationen zusammenarbeiten. Das hat mehrere Vorteile. Durch den flexiblen Wechsel der Arbeitsplätze wird gleichzeitig die Fläche intelligent und effizient genutzt. Subjektiv entsteht dabei das Gefühl von mehr Platz. Zu verdanken ist das auch der Digitalisierung der Arbeitsabläufe, bei denen beispielsweise Akten eingescannt und so für die Mitarbeiter unkompliziert und zu jeder Zeit zentral abrufbar sind. Auf diese Weise hat der Automobilzulieferer einen Schritt in Richtung des papierlosen Büros gemacht. Die intelligente und effiziente Flächennutzung fördert außerdem auch auf das Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeiter.

Forschungsergebnisse des Fraunhofer IAO zeigten, dass eine bessere Visualisierung am Arbeitsplatz zur Produktivitätssteigerung führt. Deshalb stehen den Mitarbeitern in Friedrichshafen auch zwei Monitore pro Arbeitsplatz zur Verfügung. Neben der Monitorlösung entspricht auch die Beleuchtung dem aktuellen Stand arbeitswissenschaftlicher Erkenntnis. Sowohl das Mobiliar, als auch die Beleuchtungslösungen wurden zuvor von verschiedenen Herstellern getestet.

"Im neuen Bürokonzept sollte die Vision von schlanken Prozessen und Strukturen erkennbar werden, ohne auf ein angenehmes Ambiente in den Räumlichkeiten zu verzichten. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen legen wir großen Wert auf eine hochwertige Ausstattung. Die Beleuchtungslösung von Waldmann bot für uns die ideale Möglichkeit, beides zu vereinen" erklärt Rudolf Lupberger, der am ZF-Standort Friedrichshafen die Planung für die technischen Gebäudeausrüstung verantwortlich ist.

Dabei setzt ZF vor allem auf die Stehleuchten der Serie Lavigo, die in der neuen Unternehmenszentrale und am Verwaltungsstandort im Werk 2, konkret in den Bereichen für Projekt- und Einzelarbeit, aber auch in Besprechungsund Rückzugsräumen zur Anwendung kommen.

Die integrierte Tageslicht- und Präsenzsensorik der Leuchten sorgt in der Bürolandschaft automatisch für das richtige Licht. Die Mitarbeiter müssen sich nicht mehr selbst darum kümmern. Durch die moderne Sensorik wird zudem ein optimierter Energieverbrauch sichergestellt. Die Stehleuchtenfamilie Lavigo mit ihrer reduzierten Formgebung ist zu einer Vielzahl von Möbelsystemen kompatibel. Sie kann mit bedarfsgerechten Varianten an die jeweiligen Arbeitsplatzkonfigurationen bei ZF, wie zum Beispiel Einzel-, Doppel- und Bench- Arbeitsplätze angepasst werden.

Ein optimiertes Verhältnis von Direkt- und Indirektlicht gewährleistet eine normgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung der Lichtberechnungsflächen, trägt jedoch insbesondere zu einem angenehmen Ambiente bei. "Die Lavigo-Stehleuchten geben mit ihren klaren Linien die Möglichkeit sich in ein modernes Bürokonzept zu integrieren. Es freut uns, dass wir mit Design und Qualität überzeugen konnten und unsere Beleuchtungslösung Teil des neuen Bürokonzepts von ZF sein darf", sagt Daniel Hug, Vertriebsleiter bei Waldmann.

Neben der modernen Beleuchtung im Büro hat Waldmann auch die Beleuchtung der Industriehallen von ZF realisiert. Der Hersteller von Leuchten für den Arbeitsplatz für Büro und Industrie ist Partner des vom Fraunhofer IAOs initiierten Verbundforschungsprojekts 'Office 21' und arbeitet seit langem mit dem Institut eng zusammen, um sich mit den Arbeitswelten von morgen zu beschäftigen und seine Lichtlösungen entsprechend weiterzuentwickeln.