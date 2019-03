Waldmann-Bleuchtung auf der Altenpflege-Messe Nürnberg

5.03.2019

Wie sieht die Altenpflege der Zukunft aus? Diese Frage will die "Altenpflege 2019" vom 02. bis 04. April beantworten. Waldmann zeigt in Halle 009, Stand D34, wie Licht zur Fürsorge und Erhaltung einer stabilen Lebensqualität bei älteren Menschen beiträgt. Die hier präsentierten Licht-Lösungen sind smart und effizient. Sie verbessern in Pflege-Einrichtung die Versorgung der Bewohner und schaffen so ein Licht der Nähe.

00 Vivaa Free VTL von Waldmann. Der Hersteller hat hier sein Lichtmanagementsystem VTL für eine biodynamische Beleuchtung erstmalig in einer wohnlichen Stehleuchte integriert. Foto: Waldmann

Wie können Lichtlösungen die Pflegeteams unterstützen und das Wohlbefinden der Bewohner verbessern? Dies ist stets die Ausgangsfrage für Waldmann, wenn es darum geht, Licht für Pflege und Gesundheit zu entwickeln. Beispiel Biodynamisches Licht mit dem Lichtmanagementsystem VTL. Viele Leuchten, die Waldmann auf der Altenpflege zeigt, sind mit biodynamischem Licht ausgestattet. Dieses folgt in Lichtfarbe und Helligkeit dem natürlichen Tageslicht. Dadurch stärkt das Licht das Wohlbefinden der Menschen und unterstützt im Pflegebereich die Bemühungen der Pflegeteams für eine stabile Lebensqualität der Bewohner zu sorgen. Das Licht hat einen positiven Effekt auf deren Stimmung und unterstützt einen guten und festen Schlaf. Vor wenigen Monate hat Waldmann die Leuchte Vivaa Free VTL erstmals vorgestellt. Hier intergierte der Hersteller VTL für eine biodynamische Beleuchtung erstmalig in einer wohnlichen Stehleuchte. Die Stehleuchte kann einzeln oder als Ergänzung zur bestehenden Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden und ermöglicht durch einen hohen indirekten Lichtanteil eine helle, gleichmäßige Lichtwirkung. Mit drei Holzbeinen in Nussbaum-Optik oder pulverbeschichtetem, anthrazitfarbenem Stahlrohr setzt sie zudem gemütliche Akzente und passt besonders gut zum wohnlichen Ambiente vieler Pflegeeinrichtungen.