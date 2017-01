Waldmann beleuchtet Technologiezentrum von Mann+Hummel

27.01.2017

Als markantes Eckgebäude mit geschwungener Fassade und viel Glas präsentiert sich das neue Technologiezentrum der Mann+Hummel GmbH. Für die modern gestalteten Bürobereiche entwickelte Waldmann eine neue Variante der Lavigo Stehleuchte, die sich optimal in das Gebäudekonzept integriert.

Am Stadteingang von Ludwigsburg fällt der neue Gebäudekomplex von Mann+Hummel mit 24.000 Quadratmetern direkt ins Auge. Das Unternehmen entwickelt Filtrationslösungen und ist Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. Weltweit arbeiten mehr als 20.000 Mitarbeiter an über 70 Standorten.

Mit dem neuen Prüfzentrum, dem Herzstück des Technologiezentrums, rüstet sich das Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft. Außer dem Prüfzentrum befinden sich ein großzügiger Bürobereich, Veranstaltungs- und Konferenzräume, Forschungs- und Laboreinrichtungen sowie ein Firmenmuseum in dem Neubau. Mann+Hummel investierte darin mehr als 30 Millionen Euro.

Nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit wurde 2016 zum 75. Jubiläum der Schlüssel des Technologiezentrums feierlich übergeben. Insgesamt bietet der Neubau Platz für 450 Mitarbeiter. Sie profitieren von den kurzen Wegen zwischen den Abteilungen und einem hohen Wohlfühlfaktor, der bei der Konzeption des Neubaus einen besonders hohen Stellenwert einnahm. Moderne Gruppenarbeitsplätze sorgen in den Büros für transparente Arbeitsabläufe und offene Kommunikationsmöglichkeiten.

Dies spiegelt sich in den offenen, hellen Räumen wider. Mehrere kleine Besprechungsräume ermöglichen Arbeitsgruppen ungestörte Gespräche. Neben Platz für Teamarbeit oder die konzentrierte Einzelarbeit sind auch viele Bereiche für informelle Kommunikation vorhanden. So gibt es auf jedem Stockwerk einen großzügig gestalteten Treffpunkt mit komfortablen Sitz- und Stehmöglichkeiten. Hier befinden sich jeweils ein Kaffeeautomat sowie Heiß- und Kaltwasserspender. Auch in den Mittelzonen der Büroflächen befinden sich Rückzugsbereiche sowie zusätzliche Sitz- und Stehmöglichkeiten für den informellen Austausch.