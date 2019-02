Waldmann auf der Eltefa in Stuttgart

18.02.2019

Gesund, nachhaltig oder auch smart vernetzt: Diese Attribute zeichnet das Licht der Zukunft von Waldmann aus. In Halle 8, Stand 8B12, der Eltefa 2019 zeigt der Hersteller Lichtlösungen für neue Arbeitswelten. Die 20. Ausgabe der größten Landesmesseder Elektrobranche in Baden-Württemberg findet vom 20. bis in 23. März 2019 statt.

00 Das Licht der Gesundheit: Auf der Eltefa 2019 zeigt Waldmann unter anderem das Lichtmanagementsystem VTL. Es erkennt die Tageszeit und regelt passend dazu Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke. Foto: Waldmann

Räume hell machen können viele: Smart wird Licht jedoch erst, wenn jederzeit das richtige Licht am richtigen Ort ist. Dafür nötig ist eine gute Planung in Verbindung mit den intelligenten Leuchten. Auf der Eltefa zeigt Waldmann als Vorreiter in Sachen intelligente Lichttechnik, wie die Digitalisierung und die Vernetzung von Beleuchtungssystemen Büros und Industriegebäude zukünftig ins rechte Licht rücken. Besucher können sich über aktuelle Beleuchtungslösungen des Herstellers informieren, die bereits heute dank Sensoren, Steuerungen und Funktechnologie untereinander vernetzt sind und so Licht und Energiebedarf optimiert. Waldmann geht in Stuttgart noch einen Schritt weiter und zeigt zum Beispiel, wie sich Leuchten mit den Geräten in ihrer Umgebung vernetzen können. Das Licht der Gesundheit: Biodynamische Beleuchtung unterstützt die Gesundheit und das Wohlbefinden ebenfalls auf smarte Art. Das Lichtmanagementsystem VTL von Waldmann erkennt die Tageszeit und regelt passend dazu Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke. Das taktet die innere Uhr des Menschen auf natürliche Weise richtig und unterstützt sanft Schlaf- und Aktivitätsphasen. Waldmann hat VTL erstmalig in einer Stehleuchte integriert, von deren wohnlichen Qualitäten sich die Besucher auf der Eltefa überzeugen können.