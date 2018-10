Anzeige

Wago investiert kräftig am Mindener Standort

16.10.2018

Die Wago-Gruppe erweitert und modernisiert den Mindener Stammsitz. In den kommenden Jahren werden rund 100 Millionen Euro in das Werk an der Hansastraße und den Standort Päpinghausen fließen.

Auf dem am Standort Päpinghausen zusätzlich zum ehemaligen Drabert-Gebäude erworbenen Gelände haben die Bauarbeiten schon begonnen. Hier entstehen auf etwa 32.000 m² ein neues Automatenmontagewerk und ein zentrales Einzelteillager – eine Gesamtinvestition von rund 50 Millionen Euro. Zusätzlich wird zum Ausbildungsbeginn 2018 eine eigene Ausbildungswerkstatt in Päpinghausen errichtet.

"Damit sichern wir zukünftiges Wachstum", betont Finanzchef Axel Börner. So hat das Unternehmen das anliegende Gelände der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH als Reservefläche für weitere Baumaßnahmen ab 2020 gesichert. "Umsatz und Mitarbeiterzahl wachsen stetig", so Börner, "deshalb wollen wir die uns zur Verfügung stehenden Flächen bestmöglich nutzen."

Der steigenden Mitarbeiterzahl, aktuell arbeiten rund 2.500 Menschen an den beiden Mindener Standorten, wird das Unternehmen unter anderem mit neuen Parkflächen gerecht. An der Werftstraße entsteht im kommenden Jahr auf dem bisherigen Parkplatz ein Parkhaus. Auch bei den Büro- und Produktionsflächen wird modernisiert und erweitertet: Aktuell wird das älteste Bürogebäude saniert und um einen zweiten Gebäudeteil ergänzt. Außerdem startet noch in diesem Jahr die Erweiterung der Spritzerei mit einer Gesamtfläche von rund 5.000 m².

"Unser Investitionsschwerpunkt liegt auch zukünftig klar auf unseren deutschen Werken, aber wenn wir weiter so erfolgreich am Markt agieren wollen, gelingt das nur im internationalen Zusammenspiel, um die notwendigen Kapazitäten zu schaffen", betont Axel Börner. Deshalb investiere das Unternehmen auch an seinen weltweiten Produktionsstätten. So wurde zu Beginn des Jahres ein zweites Werk in Polen, unweit des bisherigen Standortes in Wróblowice eingeweiht