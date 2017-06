Von der Sonne inspiriert: 2.700K-Wohlfühlleuchten von Artemide

22.06.2017

Licht ist für unsere Stimmungen, Gefühle und unsere Vitalität verantwortlich. Es ist auf das Engste mit dem menschlichen Wohlbefinden verbunden. Dieses Wissen wird auch in der Herstellung von Leuchten genutzt: Neben Design und Technik, geht es vor allem um die Wahrnehmungsaspekte des Lichts und die psychologischen und physiologischen Wechselwirkungen mit Mensch und Raum, die in die Konzeption einer Leuchte einfließen müssen.

Ein entscheidender Faktor hierfür ist die Farbtemperatur: Kelvin (K) ist die Maßeinheit, die die Farbtemperatur oder auch die Farbigkeit des Lichts beschreibt – das Spektrum reicht von bläulich-kühl und neutralweiß (5.300 – 3.300K) bis hin zu gelblichwarm (3.300 – 2.700K). Je rötlicher die Farbtemperatur, desto entspannender wird seine Wirkung empfunden. Das natürliche Licht während eines Sonnenuntergangs wird am besten mit dem als angenehm "warm" empfundenen Licht der 2.700K-LED-Leuchten erzeugt.

Die LED-Technologie hat die Welt des Lichts revolutioniert – und Artemide bietet mit seinen LED-Leuchten Energieeffizienz, aber auch Flexibilität bei der Kreation individueller Raumatmosphären. Neben der Designkompetenz basiert der Erfolg von Artemide im Wesentlichen auf innovativen Aspekten, denn neue Licht-Technologien werden kontinuierlich weiterentwickelt. Der Maßstab ist dabei – ganz im Sinne der Markenphilosophie "The Human Light" – das Wohlbefinden des Menschen. Deshalb werden, mit Ausnahme von Produkten, die für den Einsatz in Büroräumen optimiert sind, ab sofort viele Artemide-Neuheiten und Klassiker mit LEDs in 2.700K bestückt. Dazu gehören auch die folgenden Leuchten:

Die von Giuseppe Maurizio Scutellà 2008 entworfene Deckenleuchte Pirce besticht durch ihr raffiniertes Design, die der Designer selbst als "Gedicht ohne Worte" beschrieb: Eine feine Scheibe geht in eine sanft geschwungene Spirale über, die sich nach unten neigt. Das Ergebnis sind kunstvolle Lichteffekte. Die preisgekrönte Leuchte wurde unter anderem mit dem iF Product Design Award, dem Good Design Award des Chicago Atheneum und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Mit der scherenschnittartigen Struktur ist die Deckenleuchte in den Farben gold, schwarz und weiß erhältlich. Und neben den anregenden 3.000K nun auch in warmen 2.700K.