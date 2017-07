Volksfeststimmung beim BJB-Jubiläum

26.07.2017

Volksfeststimmung beim Tag der Offenen Tür bei BJB: Gut 4000 Besucher haben die Chance genutzt, hinter die Kulissen des Unternehmens zu schauen und zu erleben, wie mit Hochleistungstechnologie Produkte für modernes LED-Licht entstehen. Mit dem Tag der Offenen Tür feierte das Lichttechnikunternehmen sein 150jähriges Firmenjubiläum – mit Mitarbeitern, deren Familien und Freunden und mit der ganzen Stadt.

Die jüngsten Meldungen aus dem Hause BJB waren positiv: Nach schwierigen Geschäftsjahren haben die Neheimer es offensichtlich geschafft, sich in der LED-Welt einen Platz zu erobern. Von Kurzarbeit, Minusstunden oder gar Entlassungen kann momentan keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: BJB stockt seine Kapazitäten wieder auf – und diese Wende bot allen Grund zur Feierlaune.

Dicht gedrängt standen die Besucher an den Maschinen in der Technik und ließen sich von den BJB-Mitarbeitern CNC-Bearbeitung, Automation & Co. erklären. Allein schon die Zahlen beeindruckten die Zuhörer: Gut 600 Millionen Teile produzieren die Mitarbeiter mit den 53 Spritzgussmaschinen in der Kunststoffverarbeitung. Im Hochregallager gibt es 21.500 Lagerplätze; 60.000 Packstücke werden von hier aus pro Jahr in alle Welt versendet.

Und es blieb nicht nur beim Zusehen und Zuhören: In einer Forscherwerkstatt konnten jung und alt selbst ihrer Technikbegeisterung und Experimentierfreude freien Lauf lassen. Beim Bau von Elektromotoren, Luftraketen, 3-D-Bildern und Gummizugautos wurden physikalische Prinzipien auf ganz einfache Weise deutlich – und begeisterten die Hobby-Forscher offensichtlich.