Vogelgezwitscher bei Foscarini in Mailand

9.06.2017

Es wird Sommer! Das beweist auch der Ausstellungsraum von Foscarini in Mailand, der zur warmen Jahreszeit in einen italienischen Garten verwandelt wurde, in dem die Leuchte Birdie die Hauptrolle spielt.

Impressionen aus der Sommerausstellung bei Foscarini in Mailand

'Birdie Garden' ist eine farbenfrohe Installation von Ludovica und Roberto Palomba. Das Architektenpaar hat bereits 2011 den Entwurf zur Leuchte geliefert und erweiterte sie 2015 zur Hängeleuchte. Im Spazio Brera wurden die Versionen in verschiedenen Größen und Farben in drei Szenarien präsentiert.