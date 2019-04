Vintage-Leuchtenedition "1906" von Ledvance

8.04.2019

Retro-Ästhetik verbunden mit moderner LED-Filament-Technologie: Ledvance erweitert seine Vintage-Edition 1906 um 36 neue Leuchtenmodelle in fünf Produktfamilien. Diese greifen das erfolgreiche Vintage-Design der Produktreihe auf und sind im eigenen Heim ein echter Hingucker. Ebenfalls gut machen sie sich im professionellen Umfeld, beispielsweise in Hotels, Restaurants, Lounges oder in Geschäften.

Die neuen Leuchten der 1906-Reihe setzen den Ansatz fort, moderne LED-Technologie mit dem Design der Vergangenheit zu verbinden und spannen den Bogen diesmal bis in die Avantgarde der 50er, 60er und 70er Jahre. Wie alle Modelle der erfolgreichen 1906-Serie haben die neuen Leuchtenmodelle einen E27-Schraubsockel und lassen sich so beliebig mit dazu passenden E27-Lampen verbinden. Besonders gut harmonieren sie dabei mit der attraktiven Lampenfamilie "Edition 1906" mit ihrer LED Filament-Technologie in Glühdraht-Optik. Für diejenigen, die dem Trend zum Smart-Home folgen, eignen sich die Filament-Lampen durch ihre Steuerung per Bluetooth und Smartphone-App.

Die jetzt vorgestellten 1906-Leuchtenmodelle kommen jeweils in verschiedenen Ausprägungen, etwa als Tisch-, Decken- und Wandleuchte und teils auch in verschiedenen Glasfarben und Formen. So gibt es die Leuchten der Globe-Glass-Familie als Deckenleuchte, doppelte Wandleuchte, Standleuchte und Tischleuchte. Die Rauchglas-Globe-Leuchten dieser Serie bringen mit 200 beziehungsweise 300 Millimeter Durchmesser eine Vielzahl der Filament-Lampen von Ledvance schön zur Geltung.

Ähnliches gilt für die konusförmigen Modelle der Cone-Glass-Serie, die in gleich fünf Varianten stimmungsvolles Licht mit ästhetischem Design verbindet und als einfache, zweifache oder dreifache Spot-Deckenleuchte in Rauchglas, als Deckenleuchte in einer Rauchglas- und einer orangefarbenen Variante sowie als Standleuchte erhältlich sind.