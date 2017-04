Vier internationale Designpreise für Sattler-Leuchten

7.04.2017

Mit dem iF Design Award 2017, dem Stevie Award 2017 sowie dem German Design Award 2017 ist das als Produktfamilie konzipierte Leuchtensystem Avveni gleich dreifach international prämiert worden. Alle drei Preise würdigen die filigrane und funktionale Leuchte in ihren vielfältigen Möglichkeiten. Zudem erhielt die skulpturale Leuchte Toccata den Good Design Award 2017, eine der begehrten internationalen Designauszeichnungen.

Neben einem Zuleitungskabel kann auch die Abhängung über dezente, stromführende Seile gewählt werden, die in einem Baldachin zusammengeführt sind. In ihrer Begründung hebt die Jury auch die einzigartige Gestaltung der Leuchte hervor: "Das faszinierende Design-Idiom bleibt durchgehend einfach und schafft eine elegante Ästhetik mit einem modernen Charakter."

Herausragende Leistungen in Produktentwicklung und Produktmanagement: Stevie Award macht das Triple für die Avveni perfekt.

Seit 2002 wird der Stevie Award als nationaler und branchenumfassender Wirtschaftspreis in Deutschland verliehen. Bereits 2015 erhielt Sattler das Prädikat Gold für die innovative Homepage. Mit dem Stevie Award 2017 in der Kategorie "Abteilung oder Team des Jahres im Bereich Produktentwicklung und Produktmanagement" wurden nun die "Macher" der Avveni mit einer Auszeichnung in Bronze bedacht.

Licht als "künstlerisches Ereignis": Skulpturale Pendelleuchte Toccata mit dem Good Design Award 2017 ausgezeichnet

Im Programm von Sattler ist die Toccata ein Klassiker – und räumt immer noch Designpreise ab: Sie gewann im Januar den Good Design Award 2017. Auf den ersten Blick scheint die Toccata in einer Spirale von der Decke zu schweben. Dann präsentiert sie sich als moderne Interpretation eines Kronleuchters aus bis zu fünf sich berührenden Ringen aus einem Aluminiumgehäuse mit eingesetztem Acrylglas. "Moderne LED-Technik sowie technische Finessen ermöglichen einen völlig neuen Ansatz für eine inspirierende, kreative Lichtlösung und verwandeln die Präsentation des Lichts in ein künstlerisches Ereignis", so die Jurybegründung der auslobenden Institution Chicago Athenaeum. Die von Markus Bischof und Ulrich Sattler entworfene Lichtskulptur, die aus der Leuchtenfamilie Circolo hervorgegangen ist, hatte bereits 2014 den iF Design Award erhalten.