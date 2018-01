Vielseitige LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco

24.01.2018

Beleuchtungsanlagen in der Industrie müssen die Sicherheit der Beschäftigten gewährleisten. Überdies sollten sie wirtschaftlich sein. Fortschrittliche LED-Leuchten erfüllen beide Ansprüche und stellen daher bei einer Umrüstung eine sinnvolle, zukunftsorientierte Investition dar. Die LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco sind in den verschiedenen Ausführungen Redox, Madox und Indox erhältlich und erfüllen die hohen Herausforderungen an hochwertige Lichtanforderungen im industriellen Bereich. Neben ausgedehnten Flächen, großen Raumhöhen oder engen Hochregalen sind dies oftmals auch extreme Umgebungsbedingungen.

Durch das werkzeuglose und leicht zu montierende Stecksystem kann die LED-Lösung nahezu überall zum Einsatz kommen. Gutes Licht verbessert die Arbeitsqualität: Es ermöglicht eine sichere und schnelle visuelle Wahrnehmung, erhöht die Konzentration und hilft, Fehler zu vermeiden und Gefahrensituationen früh genug zu erkennen. Mit den LED-Hallen-Lichtbändern Redox, Madox und Indox bietet Wasco eine wirtschaftliche wie auch sichere Beleuchtungslösung für Industriehallen.

Aufgrund meist sehr großer Hallenflächen sind in der Industrie besonders wirtschaftliche Beleuchtungslösungen gefragt. Die Energieeffizienz steht dabei im Fokus. Daher ersetzen heute zunehmend moderne LED-Technologien alte Lichttechniken wie HQL-Lampen oder Leuchtstoffröhren. Diese Leuchten müssen teils extremen Bedingungen standhalten. Ob Lebensmittelindustrie, Geräte- und Anlagenbau oder Kunststoffverarbeitung – Speziell für große Hallen und die Anforderungen in der Industrie entwickelt und produziert Wasco leistungsstarke LED-Hallen-Lichtbänder in verschiedenen Ausführungen. Hierzu gehören die LED-Hallen-Lichtband-Serien Redox, Madox und Indox. Sicherheit geht vor Arbeitsplätze in der Industrie zeichnen sich durch eine Vielzahl von Tätigkeiten mit unterschiedlichen Sehaufgaben aus. Der Beleuchtung kommt hier eine wesentliche Bedeutung zu. Denn gutes Licht ermöglicht nicht nur eine sichere und schnelle visuelle Wahrnehmung, sondern erhöht auch die Konzentration und hilft dabei, Fehler zu vermeiden sowie Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen. Ausführlich sind die Anforderungen an Beleuchtung und Sichtverhältnisse in der Arbeitsstättenverordnung geregelt, die in diesem Zusammenhang gesondert auf die Sicherheit und den Schutz der Beschäftigten durch eine ausreichende Beleuchtung hinweist. Weitere lichttechnische Anforderungen finden sich in der DIN EN 12464. Große Hallen und hohe Raumhöhen Bei der Planung der Beleuchtungsanlage sind die räumlichen Bedingungen zu berücksichtigen: Charakteristisch für Industriehallen sind nicht nur große Flächen, sondern auch hohe Deckenhöhen, bei denen oftmals Krananlagen Einzel-Strahler verdecken. Hallen-Lichtbänder erweisen sich an dieser Stelle vielfach als eine bessere Wahl. Die Beleuchtung ist in der Regel großflächig und horizontal aufgebaut. Je nach Anwendungsbereich muss eine passende Lichtverteilung gewählt werden. So lassen sich ausgedehnte Bereiche – auch aus großen Höhen – ideal beleuchten. Für Hochregal-Lager mit engen Gängen sind tief-schmal-strahlende Lichtbänder effektiv. Sie verfügen über einen Lichtaustritts-Winkel von 30 bis 34 Grad.