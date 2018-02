Verstärkung bei Schnick-Schnack-Systems

5.02.2018

Schnick-Schnack-Systems, der Spezialist für LED-Effektlicht, begrüßt drei neue Gesichter im Team. Sie verstärken die Bereiche Projektmanagement, Buchhaltung und Einkauf – damit Geschäftspartner und Kunden des wachsenden Kölner Unternehmens jederzeit optimalen Service erhalten.

Das Projektmanagement von Schnick-Schnack-Systems freut sich über Neuzugang Gero Gaede. Der 39-jährige technische Betriebswirt und ausgebildete Techniker der Fachrichtung Anlagentechnik verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz auf den Gebieten der Produktion von Medientechnik sowie in der Qualitätssicherung. Zudem wirkte er viele Jahre im Vertrieb medientechnischer und erklärungsbedürftiger Produkte. Kenntnisse, von denen neben dem Projektmanagement auch alle anderen Bereiche bei Schnick-Schnack-Systems profitieren werden.

Die Buchhaltung von Schnick-Schnack-Systems begrüßt Friederike Osterkamp in ihren Reihen: Die 35-Jährige studierte nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Münster. Sie bringt viele Jahre Erfahrung in der Buchhaltung mit. Unter anderem war sie zwei Jahre in einer Medienagentur und sechs Jahre in einer Werbeagentur tätig.