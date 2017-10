Verpans Leuchte 'Moon' in Orange

5.10.2017

Eine der Farben, auf die Verner Panton (1926-1998) immer wieder zurückgriff, war die Farbe Orange. Diese Farbe passte seiner Ansicht nach zu seinen Designs und zu jeder Inneneinrichtung. Diesen Gedanken hat Verpan weiter fortgeführt und versucht, das perfekte Orange zu finden.

Moon besteht aus schmalen Metalllamellen im Fächerdesign, die die Lichtquelle umschließen und gleichzeitig das Licht in dekorativer Weise durchscheinen lassen. Moon hat eine ganz besondere Formensprache, denn die Leuchte ändert ihren Charakter je nach Betrachtungswinkel. Ein Kunstgriff, der durch die orangene Farbe noch betont wird.

Warum Orange? Orange ist eine sehr anwendbare Farbe in vorwiegend in Weiß, Grau und Schwarz gehaltenen Einrichtungen, da diese Kontrastfarbe verspielt und künstlerisch wirkt und die von ihren Ursprungsfarben Rot und Gelb herrührende Wärme und Energie zuführt. Wenn Orange auf einer kleinen Fläche verwendet wird, wie das bei Moon der Fall ist, bringt das Design die Einrichtung in exklusiver Art und Weise zur Geltung.

Die Leuchte Moon wird seit ab September bei ausgewählten Verpan-Händlern angeboten.