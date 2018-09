Vermessung großformatiger LED-Leuchten mit Fluxgage FG1500 von Ophir

13.09.2018

Mit dem neuen FluxGage FG1500 von Ophir Photonics lässt sich die Lichtqualität assemblierter, großformatiger LED-Leuchten bis zu einer Größe von 144 auf 64 cm einfach vermessen. Das photometrische Messsystem von MKS Instruments misst den Gesamt-Lichtstrom, verschiedene Farbparameter und das Flimmern selbst bei großen LED-Paneelen, Straßenlampen oder industriellen Leuchten zuverlässig und schnell.

Seine internationale Premiere feiert FluxGage FG1500 auf dem LED professional Symposium LpS 2018 vom 25.-27. September 2018 in Bregenz. Das praktische Gerät mit Messkavität in 2π-Geometrie ermöglicht die präzise Kontrolle der Lichtqualität am Ende der Fertigungslinie. Gleichzeitig kann man den Entwicklungsprozess beschleunigen, da die vollständigen LED-Leuchten sehr schnell getestet werden können.

Im Rahmen von Wareneingangsprüfungen neuer Leuchten oder Austauschleuchten lassen sich die Module hinsichtlich ihrer Konsistenz sortieren. Die Lichtausbeute der LED-Leuchten kann zusätzlich mit einem externen elektrischen Leistungsmessgerät gemessen werden.

"Das Fluxgage liefert einen neuartigen Ansatz bei der Lichtmessung von LED-Leuchten im Rahmen der Qualitätsprüfung und vereinfacht auch die Leuchtenentwicklung signifikant", erklärt Dr. Simon Rankel von Ophir Photonics. "Bisher war es undenkbar, das Licht jeder gefertigten großformatigen Leuchte so kostengünstig und schnell zu prüfen. Mit dem neuen Fluxgage FG1500 lässt sich beispielsweise der Gesamt-Lichtstrom einer 120 x 60 cm Einbauleuchte in wenigen Sekunden ermitteln."